بابک عابدینی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران درباره حضور ایران در نمایشگاه دروپا به خبرنگار مهر گفت: همانطور که اعلام شد مهلت اقدام برای شرکت در این نمایشگاه تا 25 فروردینماه است و ما امیدواریم نمایندگان ایران حضور موفقی در این نمایشگاه مهم صنعت چاپ جهان داشته باشند.
وی ادامه داد: تاکنون 35 نفر برای شرکت در نمایشگاه اقدام کردهاند که هفت نفر از آنها از اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ هستند و همچنان افراد میتوانند اعلام آمادگی کنند ولی باید دید به چند نفر ویزا میدهند.
این فعال صنعت چاپ با اشاره به اینکه اتحادیه برای ایرانیان حاضر در نمایشگاه تسهیلاتی فراهم خواهد کرد: اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران به عنوان نماینده صنعت چاپ ایران در این نمایشگاه سعی خواهد کرد با بررسی شرایط و جوانب جدیدترین تکنولوژیها را بررسی کرده و سپس تجربیات حضور را در اختیار افرادی که در نمایشگاه حاضر نبودند، بگذارد.
عابدینی افزود: همچنین ما این امکان را داریم که برای حاضران در نمایشگاه مترجم فراهم کنیم تا در کارهای بازاریابی، بازارسنجی و دیگر فعالیتها، آنها را همراهی کنند. امسال به دلیل هزینههای زیاد و اینکه ما کمکهای مالی زیادی نداشتیم نتوانستیم پاویون ایران را در نمایشگاه دروپا داشته باشیم ولی هیئت تجاری و تحقیقاتی اتحادیه حتما حضور فعالی در دروپا خواهد داشت.
وی در پایان با تاکید بر اینکه ایران ظرفیتهای زیادی برای سرمایهگذاری در زمینه صنعت چاپ و بستهبندی دارد، بیان کرد: ما سعی داریم با حضور در این نمایشگاهها درهایی را برای همکاریهای آینده با جهان بگشاییم و تکنولوژیهای جدید را به کشور وارد کنیم و همچنین در زمینه آموزش نیز بتوانیم فرصتهای همکاری مشترک ایجاد کنیم.
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