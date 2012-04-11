  1. فرهنگ و ادب
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۷:۴۱

جشنواره شکسپیر امسال به نیو روچل آمریکا می‌رود

جشنواره شکسپیر امسال به نیو روچل آمریکا می‌رود

جشنواره فرهنگی «شکسپیر» امسال در شهر نیو روچل آمریکا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وست‌چستر، «جشنواره شکسپیر» امسال از 17 آوریل تا 11 مارس در شهر نیو روچل آمریکا برگزار می‌شود.

این فستیوال شامل بخش‌های متعدد با درونمایه آثار شکسپیر شامل نمایشگاه هنر، شب شعر و بزرگداشت بازگشت کمپانی تئاتر «نایت‌هورس» است که نمایش «شکسپیر در تقاضا» را اجرا خواهد کرد.

تایروس لمراند کارگردان هنری این کمپانی به تازگیاً یک تور 6 ماهه به افغانستان را به پایان برد. وی در کابل نسخه تک بازیگر «شکسپیر در تقاضا» را اجرا کرد که با استقبال تماشاچیان مواجه شد.

فستیوال امسال همچنین جشنی را به مناسبت تولد شکسپیر در 23 آوریل برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 1573904

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