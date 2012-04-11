ایران :

دارندگان سکه می توانند اوراق مشارکت بگیرند؛ سکه در سراشیبی سقوط

رئیس جمهور در جمع پرشور مردم بندرعباس: به همان میزان که مردم از اجرای عدالت خوشحالند، برخی ناراحتند

در نامه 15 نماینده به لاریجانی مطرح شد؛ مجلس به دنبال مصالحه در هدفمندی یارانه ها

تفاهم:

رئیس جمهور در جمع مردم بندرعباس اعلام کرد: تحقق یک میلیون و 600 هزار شغل

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: سود 15 میلیارد دلاری از تحریم ها در سال 90

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: نمایشگاه کتاب با عظمت برگزار می شود



تهران امروز:

کوفی عنان به ایران آمد؛ تهران کانون مذاکره درباره سوریه

در صورت تایید رئیس جمهور؛ قیمت بنزین کاملا آزاد می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: پیامک انصراف برای یک میلیون و 250 هزار خانوار

جام جم :

بازی بنزین با افکار عمومی

فتوای مراجع برای جایگزینی حکم سنگسار

کاهش 22 هزار تومانی قیمت سکه

جوان:

بن بست غرب پشت دروازه دمشق "عنان" بحران سوریه در دست ایران

در گفت و گوی جوان با کارشناسان روس مطرح شد؛ روسیه بدون "اتحادیه اوراسیا " از هم می پاشد

کاهش قیمت سکه به رغم افزایش قیمت جهانی طلا؛ سکه داران شوکه شدند



حمایت:

تغییر در نحوه سئوال از رئیس جمهور

پرونده تجزیه ترکیه روی میز غرب؛ اوباما از پشت به اردوغان خنجر می زند

تکذیب بنزین 1500 تومانی؛ قیمت جدید بنزین تعیین شد



خراسان:

وزارت اطلاعات خبر داد: شبکه ترور و خرابکاری اسرائیل در ایران منهدم شد

دو فوریت طرح اصلاح نحوه سئوال از رئیس جمهور تصویب شد

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه خراسان رضوی: یارانه دریافت کنندگان پیامک در صورت مراجعه نکردن به سایت رفاهی قطع می شود



دنیای اقتصاد:

شاخص بازار سهام 181 واحد رشد کرد؛ خیز خوش بینانه بورس تهران

ارزیابی چشم انداز اقتصاد در گردهمایی بخش خصوصی

دو گزینه برای خریداران سکه طلا



شرق:

جنگ پهپادها

دولت خود را برای آزاد سازی قیمت سوخت آماده کرد؛ بنزین هزارتومانی روی میز احمدی نژاد

ترکیه با چین قرارداد ساخت 2 نیروگاه اتمی امضا کرد؛ سوغات هسته ای اردوغان از پکن



فرهیختگان:

رایزنی کوفی عنان در تهران

سناریوهای قیمت بنزین روی میز رئیس جمهور

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری اعضای شبکه تروریستی رژیم صهیونیستی



قدس:

شبکه تروریستی و خرابکاری وابسته به رژیم صهیونیستی منهدم شد؛ ضربه بزرگ اطلاعاتی ایران به اسرائیل

با اصلاح قانون؛ واردکنندگان کالای قابل تولید در داخل مجازات می شوند

رویانیان: نتوانم 2 امتیاز را برگردانم می روم



کیهان:

در پی عملیات گسترده و پیچیده وزارت اطلاعات؛ شبکه جاسوسی و ترور وابسته به موساد منهدم شد

علی رقم افزایش قیمت جهانی رخ داد؛ کاهش شدید قیمت سکه و طلا در بازار

رئیس جمهور: اگر 2 سال هم نفت نفروشیم به اندازه کافی ارز داریم

گسترش:

رئیس جمهوری در اجتماع مردم بندرعباس: 3 سال هم نفت نفروشیم کشور به راحتی اداره می مشود

سکه هر روز ارزان تر از دیروز

سود 15 میلیارد دلاری ایران از تحریم ها



ملت ما:

مجلس 2 فوریت طرح سئوال و استیضاح رئیس جمهور را تصویب کرد؛ مجلس به دنبال دولت پاسخگو

قیمت سوخت همه را غافلگیر می کند؛ بنزین سوژه کهنه و جذاب هدفمندی

یحیی آل اسحاق در گفتگو با "ملت ما" : سال تولید ملی محل مناقشه مجلس و دولت نشود



وطن امروز:

شکار بزرگ، تیم ترور موساد در تور وزارت اطلاعات افتاد

واکنش رویانیان به حکم کمیته انضباطی

زمزمه آزاد سازی کامل قیمت بنزین

همشهری:

کوفی عنان در تهران

پرداخت مطالبات تامین اجتماعی

رئیس جمهور با 6 جواب غیر قابل قبول استیضاح می شود؛ گام جدید مجلس برای پاسخگو کردن دولت