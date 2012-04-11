17 مصوبه در پارسیان به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی سه شنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان پارسیان بیان داشت: دولت نهم و دهم با هدف ایجادعدالت و تقسیم منابع، بودجه ها، رفع محرومیت و حضور در شهرها و روستاها و دیدن مشکلات از نزدیک و رفع ان سفرهای استانی خود را اغاز کرد.

قاسمی تصریح کرد: در سالهای اخیر دکتر احمدی نژاد با حضور در دورترین شهرها و روستاها از نزدیک با مشکلات و مسائل موجود آشنا شد و با تصویب مصوبات راهبردی و عمرانی در جلسات هیئت دولت در استانها امروز شاهد آبادانی و عمرانی بسیاری از شهرها و روستاها بوده ایم.

وی ایجاد اشتغال برای جوانان، مسکن مهر، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، افزایش صادرات، حمایت از صنایع و کشاورزی را از مهمترین اولویتهای دولت دهم در سال 91 عنوان کرد.

اعطای مجوز بومی برای جوانان جویای کار در عسلویه، اجرای طرح گازرسانی به شهرستان در شش ماه نخست امسال، تکمیل بزرگراه پارسیان – بندرلنگه و ساخت و تجهیز بیمارستان پارسیان از مهمترین این مصوبات بود.

همچنین تعریض و بهسازی جاده ساحلی، مجوز تبدیل گمرک ملوانی پارسیان به تجاری، ساخت اسکله منطقه صنایع انرژی بر با ظرفیت 40 میلیون تن و تبدیل پارسیان به منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسید.

تخریب و بازسازی 12 واحد آموزشی فرسوده، ساخت مجتمع فرهنگی ، زمین چمن مصنوعی ، سالن ورزشی ، ساخت کانال هدایت سیل به طول پنج کیلومتر ، استقرار مرکز سنجش آلودگی آب ، خاک و دریا از دیگر طرح هایی بود که با حضور وزیر نفت در پارسیان به تصویب رسید.