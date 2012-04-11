  1. بین الملل
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۸:۳۹

بیانیه وزارت خارجه عراق درباره دور آتی مذاکرات 1+5 با ایران

بیانیه وزارت خارجه عراق درباره دور آتی مذاکرات 1+5 با ایران

وزارت خارجه عراق روز گذشته با انتشار بیانیه ای تاکید کرد: دور آتی مذاکرات گروه 1+5 و ایران درباره موضوع هسته ای این کشور پس از برگزاری مذاکرات استانبول در بغداد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه عراق تاکید شده که تمامی طرفها در موضوع مذاکرات درباره موضوع هسته ای ایران با برگزاری دور آتی گفتگوها در بغداد موافقت کرده اند.

در این بیانیه آمده است: گروه 1+5، اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران اخیرا به توافقی رسیده اند که بر مبنای آن دور آتی گفتگوهای بین المللی درباره موضوع هسته ای ایران پس از برگزاری مذاکرات استانبول (14 آوریل) در بغداد برگزار خواهد شد.

مقامات عراقی روز چهارشنبه هفته گذشته از دریافت پیشنهاد میزبانی مذاکرات درباره موضوع هسته ای ایران در بغداد خبر داده بودند.

خاطرنشان می شود دور جدید گفتگوها میان گروه 1+5 (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان) و ایران در روز شنبه 26 فروردین ماه در استانبول برگزار می شود.

کد مطلب 1573917

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