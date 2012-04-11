بیانیه وزارت خارجه عراق درباره دور آتی مذاکرات 1+5 با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه عراق تاکید شده که تمامی طرفها در موضوع مذاکرات درباره موضوع هسته ای ایران با برگزاری دور آتی گفتگوها در بغداد موافقت کرده اند.

در این بیانیه آمده است: گروه 1+5، اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران اخیرا به توافقی رسیده اند که بر مبنای آن دور آتی گفتگوهای بین المللی درباره موضوع هسته ای ایران پس از برگزاری مذاکرات استانبول (14 آوریل) در بغداد برگزار خواهد شد.

مقامات عراقی روز چهارشنبه هفته گذشته از دریافت پیشنهاد میزبانی مذاکرات درباره موضوع هسته ای ایران در بغداد خبر داده بودند.

خاطرنشان می شود دور جدید گفتگوها میان گروه 1+5 (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان) و ایران در روز شنبه 26 فروردین ماه در استانبول برگزار می شود.