به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه کاراته آسیا با ارسال نمابری به کشورهای عضو ضمن اعلام برگزاری یک دوره کلاس مربیگری ویژه مربیان تیم‌های ملی اعلام کرده است که نشستن روی صندلی مربیگری در مسابقات قهرمانی آسیا منوط به حضور در این کلاس است.

رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا تیرماه سال جاری به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار خواهد شد و هر مربی که قصد دارد در این مسابقات مربیگری کند باید برای گذراندن کلاس ویژه اتحادیه کاراته آسیا راهی کوالالامپور شود.

فدراسیون کاراته کشورمان به همین منظور مقدمات سفر مربیان تیم‌های ملی کشورمان را به مالزی فراهم آورده و قرار است روز اول اردیبهشت‌ماه 11 مربی حاضر در کادر فنی تیم‌های ملی کاراته جوانان و بزرگسالان کشورمان به مالزی سفر کنند.

غلامرضا دباغیان، مهران بهنام‌فر، مسعود رهنما، حسن شاطرزاده، علیرضا کتیرایی، شهاب سلطانی؛ 6 مربی کادر فنی تیم ملی کاراته بزرگسالان و علیرضا سلیمانی، شهرام هروی، محمدرضا عبدالحمدی، جلیل بخشی و علی میدانلو؛ پنج مربی تیم کاراته جوانان کشورمان هستند که در این کلاس شرکت خواهند کرد.

فدراسیون کاراته همچنین 15 مربی را برای حضور در کلاس‌های ارتقای داوری در همین زمان به مالزی اعزام می‌کند. این کلاس‌ها از 2 اردیبهشت‌ماه به مدت پنج روز برگزار می‌شود.