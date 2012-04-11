به گزارش خبرنگار مهر، صمد نیکخواه بهرامی پس از پایان دیدار سه شنبه شب تیمهای مهرام و الریاضی در مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا گفت: نمی دانم چه باید گفت. ما میتوانستیم خیلی راحت برنده بازی شویم اما راحتتر از آن باختیم تا شانس قهرمانیمان بازهم با حریف مساوی شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه مشکلاتی که باعث شکستمان شد از طرف خودمان بود نه داور و تیم حریف؛ ما در مجموع جریان این بازی دفاع خوبی نداشتیم. اینکه تیمی بتواند از ما 101 امتیاز بگیرد اصلا خوب نیست و نشان دهنده همین مسئله است که دفاعمان متزلزل بوده.
ملی پوش تیم بسکتبال مهرام تاکید کرد: البته واقعیت آن است که خودخواهی چند نفر از همتیمیهایم باعث شد بازی را واگذار کنیم. آنها همکاری خوبی با دیگر بازیکنان نداشتند و به موقع توپهای دریافتی را به آنها نمیرساندند.
نیکخواه بهرامی یادآور شد: تاکتیک الریاضی به خصوص در دقایق پایانی بازی خیلی خوب بود آنها خوب کار کردند اما نه در حدی که بتوانند ما را شکست دهند. به خصوص اینکه ما نیمه اول را با پیروزی پشت سر گذاشته بودیم اما همه اتفاقات بد در نیمه دوم شامل حالمان شد.
صمد نیکخواه بهرامی در مورد دیدار پنجم این تیم برابر الریاضی گفت: با این شرایط نتیجه بازی قابل پیش بینی نیست. شاید ببریم و شاید هم ببازیم البته امیدوارم برد با ما باشد و قهرمان شویم.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار چهارم تیمهای مهرام و الریاضی لبنان در مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا سه شنبه شب برگزار شد که طی آن نماینده ایران در پایان با نتیجه 101 بر 93 متحمل شکست شد.
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