به گزارش خبرنگار مهر، کتاب حاضر دو نمایشنامه به قلم کیانی است که آنها را در یک کتاب به چاپ رسانده است.
وی درباره این نمایشنامهها نوشته است: پنهانخانه پنجدر برگرفته از تاریخ نانوشته و پی گمشده است که زندهتر و باورپذیرتر از تاریخ نوشته و پیدا، تقابل بیپایان دانایی و جهل و فرهنگ و بیفرهنگی را مینمایاند. زنانی که دوستدار داناییاند به دورهای که دانستن همسنگ جنایت است و جهل همهگیر، در پنهانجایی گرد هم میآیند تا بیاموزند و به بیدارجانی برسند. اما مردانی خفتهجان به ایشان یورش میآورند و جان و مالشان را به یغما میبرند.
واقعه در مجلس سودابهخوانی شکآوری میکند در داستان معروف و مالوف شاهنامه فردوسی. در این نمایشنامه سیاوش آنچنان که بوده و هست نیکجو و نیکخو نمینماید و آنچه بر سودابه میآید از عاشق شدن تا مکافات، اوست که با بازی مصلحتآمیز خود میآغازد. سیاوش بهره خود میجوید و عشق سودابه از هوش نیست.
نمایشنامه پنهانخانه پنجدر نخستینبار در هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، بهمن 1378 اجرا شد و پس از آن مرداد و شهریور ماه 1379 در تالار سایه تئاتر شهر به اجرای همگانی رسید.
نمایشنامه واقعه در مجلس سودابهخوانی نخستینبار در جشنواره سراسری تئاتر دانشجویی اسفند 1378 در تالار مولوی به کارگردانی و طراحی حسین کیانی به اجرا درآمد.
این کتاب هفتمین مجلد از مجموعه «ایران این روزها» است که زیرنظر محمد یعقوبی، توسط انتشارات افراز منتشر شده است.
جدیدترین کتاب حسین کیانی در شمارگان 1100 نسخه و قیمت 2500 تومان عرضه شده است.
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