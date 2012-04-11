به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی شامگاه سه شنبه در همایش بزرگ دانشجویی روز ملی فناوری هستهای که در دانشگاه قم برگزار شد به اهمیت موضوع هستهای ایران اشاره کرد و اظهار داشت: نیت غرب بر این بود که فقط یک رژیم جعلی حق دستیابی به انرژی هستهای را در منطقه داشته باشد، بنابراین حوزه هستهای برای غربیها صد در صد خط قرمز بوده است.
وی اضافه کرد: استدلال غربیها این بود که مسلمانان حتما باید زیردست و پائینتر از صهیونیستها باشند و هرگز نباید مسیر هستهای شدن را در پیش بگیرند.
قشقاوی به حمایت بیچون و چرای غرب از رژیم صهیونیستی و دفاع جانانه غول رسانهای از این رژیم جعلی اشاره کرد و افزود: تاکنون هیچ مقالهای در رسانههای مطرح دنیا در مورد ترور دانشمندان هستهای توسط رژیم جعلی اسرائیل منتشر نشده است. انگار هیچ کسی بر روی حقانیت اسرائیل برای ترور دانشمندان هستهای ما شکی ندارد.
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از دانشمندان هستهای به عنوان قهرمانان ملی یاد کرد و افزود: اگر تحلیلی از حمایت غربیها و رسانههای مطرح دنیا از رژیم صهیونیستی داشته باشیم باید هر لحظه آمادگی برای خنثی کردن توطئههای صهیونیستها باشیم چراکه ممکن است تیمهای ترور جدید در کشور تشکیل شود و ما باید آمادگی کامل برای حفاظت از سرمایههای داخلی را داشته باشیم.
رویکرد جانبدارانه غرب
وی با ابراز تاسف از رویکرد جانبدارانه غربیها و رسانههای جمعی غرب از رژیم صهیونیستی اظهار داشت: آنها ترور دانشمندان هستهای کشورمان را حق اسرائیل میدانند.
قشقاوی تاکید کرد: بعد از جنگ 33 روزه و 22 روزه هیچ کسی اسرائیل را برای حمله به لبنان و غزه محکوم نکرد. یعنی رسانههای صهیونیستی غرب هر عملی که اسرائیل انجام میدهد را اخلاقی میدانند و هر عملی که علیه اسرائیل انجام شود را غیر اخلاقی.
وی استدلالهای درست جمهوری اسلامی ایران را بهترین منطق برای حقانیت موضوع هستهای عنوان کرد و افزود: غربیها مرتبا به جوانان ما در محیطهای روشنفکری شبهاتی القاء میکنند که مگر میشود چند مسئول برای تمامی مردم تصمیمگیری کنند مردم با مشکلاتی مواجه باشند و این در حالی است که تمام مراکز نظرسنجی و رسانههای جمعی به این نتیجه رسیدند که اکثریت ملت ایران موافق هستهای شدن ایران هستند.
تحریم سوخت در هیچ یک از پارلمانها رسمی تصویب نشده است
وی افزود: غربیها در حالی دم از دموکراسی میزنند که بحث تحریم سوخت هواپیماها در هیچ یک از پارلمان رسمی این کشورها تصویب نشده است و در واقع آنها از جایگاه نمایندههای مردمی برای این تحریم استفاده نکردهاند.
قشقاوی تاکید کرد: آنها شهروندان خودشان را از سفر به ایران به خاطر تحریم سوخت هواپیما محدود کردهاند و آن وقت از دموکراسی سخن میگویند در حالی که این اقدامات آنها صد در صد غیردموکراتیک است.
به گفته معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، کشورهای غربی هزینههای زیادی را به کشورهای دیگر تحمیل میکنند، در حالی که مردم این کشورها راضی نیستند.
وی تاکید کرد: آنها برای ترور نافرجام سفیر عربستان در آمریکا توسط یک فرد خمار قطعنامه صادر کردند اما در برابر ترور چندین دانشمند هستهای کشور ما هیچ عکس العملی نشان نمیدهند.
مسیر صلح آمیز هستهای را ادامه میدهیم
قشقاوی افزود: آنها برای کهنه سربازان جنگ در کشورهای خودشان مراسم برگزار میکنند و به آنها مدال میدهند اما کهنه سربازان جنگ و جانبازان و ایثارگران ما را تحریم میکنند.
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با بیان اینکه ترور شخصیتی غرب برای فراهم شدن بستر ترور فیزیکی دانشمندان ما توسط اسرائیل است اظهار داشت: دستیابی به انرژی صلح آمیز هستهای حق طبیعی ماست و در سایه مقاومت و حمایت و هدایت مقام معظم رهبری، پایداری دولت و همکاری همه دانشمندان شهید و جوانان هستهای مسیر صلحآمیز هستهای را ادامه خواهیم داد.
قشقاوی:
تحریم ایران پشتوانه مردمی ندارد/ نادیدهگرفتن دموکراسی در کشورهای مدعی
قم - خبرگزاری مهر: معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: کشورهای غربی با اعمال برخی تحریمها، مردم این کشورها را از حق طبیعیاشان محروم میکنند، از این رو تحریم ایران پشتوانه مردمی ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی شامگاه سه شنبه در همایش بزرگ دانشجویی روز ملی فناوری هستهای که در دانشگاه قم برگزار شد به اهمیت موضوع هستهای ایران اشاره کرد و اظهار داشت: نیت غرب بر این بود که فقط یک رژیم جعلی حق دستیابی به انرژی هستهای را در منطقه داشته باشد، بنابراین حوزه هستهای برای غربیها صد در صد خط قرمز بوده است.
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