مجوز «سوء قصد به ذات همایونی» دوباره صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان که روایتی داستانی از ترور یکی از‌ شاهان قاجار است، نخستین بار در سال 1374 از سوی انتشارات جویا منتشر شد اما با توجه به شرایط خاص آن دوره، در فضای ادبیات داستانی کشور گم و به فراموشی سپرده شد.

جولایی رمان «سوء قصد به ذات همایونی» را اواخر تابستان سال 1390 با تغییر ناشر به نشر افکار سپرد که مدتی بعد برای اخذ مجوز به اداره کتاب وزارت ارشاد رفت.

سرانجام پس از 7 ماه مجوز این رمان بدون هیچگونه اصلاحی دوباره آمد و هم اکنون در مرحله تجدید چاپ است.

البته چاپ نخست رمان «سوء قصد به ذات همایونی» 296 صفحه بود که در چاپ دوم با توجه به تغییراتی که در حروفچینی پدید آمد، حجم آن به 316 صفحه رسید.

رضا جولایی نویسنده این کتاب 62 سال دارد. حکایت سلسله پشت کمانان، جامه به خوناب، شب ظلمانی یلدا وحدیث دردکشان، تالار طربخانه، جاودانگان، نسترن‌های صورتی و باران‌های سبز از دیگر کتاب‌های داستانی اوست.

مجموعه اخیر (بارانهای سبز) در سال 1381 و در جایزه ادبی یلدا به عنوان بهترین مجموعه داستان برگزیده شد. جولایی همچنین از تقدیرشدگان 20 سال ادبیات داستانی بعد از انقلاب است.