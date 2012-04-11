ظرفیتهای دانشگاه پیام نور خالی ماند/ پذیرش داوطلبان با مغایرت معدل

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور در نوبت دهم برگزاری دوره‌های فراگیر، طبق دستور سازمان سنجش آموزش کشور به واحدها و مراکز تابعه خود اعلام کرد که "چنانچه ظرفیت پذیرش برخی رشته‌ها در واحدهای تابعه در آزمون فراگیر مقطع کارشناسی ارشد سال 90، تکمیل نشده است، ادامه تحصیل دارندگان مغایرت معدل دوره کارشناسی بلامانع است."

برخی داوطلبان شرکت کننده در مقطع کارشناسی ارشد نوبت دهم کنکور فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام کردند که این دانشگاه معدل واقعی داوطلبان را با آنچه که در فرم تقاضای شرکت در کنکور وارد کرده‌اند مقایسه نمی‌کند بنابراین حق افرادی که معدل واقعی خود را در فرم تقاضانامه وارد کرده‌اند، ضایع شده است.

این داوطلبان ادعا کردند با این نامه دانشگاه پیام نور، عده‌ای که علیرغم معدل نادرست که با عدم بررسی دانشگاه پیام نور همراه شده، ناحق وارد مقطع کارشناسی ارشد فراگیر این دانشگاه شده‌اند.

محمدهادی امین ناجی - رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که پذیرفته‌شدگان با معدل نا واقعی از ادامه تحصیل منع شدند.

وی درباره صدور بخشنامه پذیرفتن دارندگان معدل مغایر با بیان اینکه صدور بخشنامه مذکور بر اساس مکاتبات دانشگاه پیام نور با سازمان سنجش صورت گرفته و این دستور از جمله اختیارت سازمان مذکور است، اضافه کرد: پذیرش دارندگان معدل مغایر با مجوز سازمان سنجش آموزش کشور و برای مقطع کارشناسی ارشد نوبت دهم فراگیر صورت گرفت، اما مبنای کار این است که تمام معدل ها دقیقاً کنترل شود. در این نوبت هم به این دلیل که بسیاری از ظرفیت‌های پیام نور خالی مانده بود، پذیرش مغایرت معدل بلامانع شد.

وی خاطرنشان کرد: در این نامه تاکید شده در صورتیکه ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد خالی مانده است افرادی که معدل مغایر دارند امکان ادامه تحصیل دارند، اما در غیر اینصورت و در حالت عادی وقتی در معدل برخی داوطلبان مغایرت دیده می‌شود جلوی تحصیل آنان گرفته خواهد شد.

امین ناجی درباره جزئیات منع تحصیل این افراد اظهار داشت: اقدامی که دانشگاه پیام نور انجام می‌دهد این است که مغایرت را به سازمان سنجش گزارش می‌دهد. این سازمان هم با کنترل معدل اعلام می‌کند داوطلبان با این مغایرت امکان پذیرفته شدن حتی اگر معدل واقعی خود را وارد می‌کردند، می‌توانند داشته باشند یا نه، تا جلوی تحصیل این داوطلبان گرفته شود.

وی دراین باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: مدرک تحصیلی دانشجویی که با معدل دارای مغایرت بالا در فراگیر پیام نور مشغول به تحصیل بود شناسایی و در ترم‌های آخر حضورش علیرغم دفاع از پایان نامه صادر نشد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور درباره اعتراض این داوطلبان که عنوان کرده‌اند معدل خود را بر اساس صداقت وارد کرده اما حق‌شان ضایع شده است، تصریح کرد: مبنای کار دانشگاه پیام نور صداقت است و تقاضانامه‌ها بر اساس خوداظهاری داوطلبان بررسی می‌شود.