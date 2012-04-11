منصور اعتصامی قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از اختصاص مجتمع امام خمینی(ره) واقع در این سازمان به عنوان مکان ساخت محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب هیچ اطلاعی ندارد، اظهار کرد: من از این موضوع اطلاعی ندارم و تا آنجایی هم که می‌دانم آقای خرمشاد نیز از این موضوع اطلاعی ندارند.

وی ادامه داد: در سه روز گذشته به دلیل برنامه کاری‌ای که داشتیم با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط بوده و دیدار داشتم اما از این موضوع هیچ صحبتی به میان نیامد.

اعتصامی افزود: اینکه تصمیم گرفته شده باشد و بخواهند بعدا ابلاغ کنند موضوع دیگری است اما به شخصه اطلاع تخصصی از این موضوع ندارم که آیا این مکان می‌تواند پذیرای برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب باشد یا خیر.

قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: ما تابع نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم و اگر در نهایت تصمیم بر این موضوع قرار گرفت، تبعیت خواهیم کرد.

یادآوری می‌شود سید محمد حسینی وزیر فررهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه گذشته در حاشیه بازدید از مصلی امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مجتمع امام خمینی(ره) به عنوان محل دائمی نمایشگاه بین‌ ‌المللی کتاب انتخاب شده است، گفته بود: در این زمینه در طول سال گذشته، بحث‌های فراوانی به عمل آمد و مکان‌های زیادی از جمله مجموعه باغ کتاب و نیز مجموعه‌ای که شهرداری تهران در اطراف حرم حضرت امام (ره) در تدارک ساخت آن است به ما پیشنهاد شد که پس از بررسی مشخص شد که این دو مجموعه فضای لازم برای ایجاد این محل را ندارند. در نهایت نیز گزینه نهایی برای ایجاد این محل مجتمع امام خمینی (ره) در شمال بزرگراه رسالت تشخیص داده شد که ان‌شاءالله به زودی کلنگ آن نیز به زمین زده خواهد شد.