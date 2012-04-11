شانس صعود گسترش فولاد سهند به لیگ دسته یک افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور با انجام دیدارهایی در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از این بازی ها تیم گسترش فولاد سهند در تبریز موفق شد میهمان صدرجدولی خود تیم نفت نوین آبادان را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.

در این دیدار که در ورزشگاه اختصاصی باشگاه شهرداری تبریز و در حضور بیش از دویست تماشاگر به انجام رسید، تیم گسترش فولاد سهند با ارائه نمایشی دیدنی و زیبا موفق شد در پایان با گلهای مسعود قاضی و مهدی عمرانی (پنالتی) در برابر تک گل تیم میهمان به برتری برسد.

شاگردان مهدی پاشازاده سرمربی جوان و آینده دار گسترش فولاد سهند از همان دقایق نخستین این دیدار با فشار حملات خود روی دروازه حریف، یک بازی سراسر هجومی را ارائه دادند که در این بین کیانوش میرزایی بازیکن 20 ساله این تیم با نمایش فوق العاده خود تحسین همگان را بر انگیخت.

تیم گسترش فولاد سهند با سه امتیاز شیرین و مهمی که برابر تیم مدعی و صدرنشین نفت نوین آبادان کسب کسب کرد، علاوه بر پایین کشیدن حریف خود از صدر، امیدهایش برای صعود به لیگ دسته اول را نیز بیشتر از قبل کرد.

هم اکنون تیم گسترش فولاد سهند در فاصله دو هفته مانده به پایان رقابتهای لیگ دسته دوم باشگاه های کشور، با 45 امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی گروه خود قرار دارد.تیم های نفت امیدیه و پاس نوین نیز هر کدام با 46 امتیاز در رده های اول و دوم قرار گرفته اند.

تیم تحت هدایت فنی مهدی پاشازاده هفته بعد به میهمانی تیم پایین جدولی پرسپولیس برازجان خواهد رفت.