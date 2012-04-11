باخت نساجی با رای کمیته انضباطی/ مسیر صعود ماشین سازی به پلی آف هموار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پی اعتراض برخی تیمها نسبت به اعلام نتیجه دیدار برگزار نشده تیمهای استقلال صنعتی اهواز و نساجی قائم شهر، سرانجام پس از هفته ها رأی خود در این خصوص صادر کرد. در این رای که در سایت رسمی فدراسیون فوتبال نیز درج شده، نتیجه آن دیدار سه بر صفر به سود تیم میزبان (استقلال صنعتی اهواز) اعلام شده است.

بدین ترتیب تیم نساجی که پیش از این با 23 بازی و یک بازی کمتر نسبت به سایر تیمها با 35 امتیاز در جایگاه پنجم جدول قرار داشت و بسیار امیدوار بود تا از بازی عقب افتاده خود با استقلال صنعتی سه امتیاز گرفته و به رده دوم صعود کند، شانس هایش برای صعود به رده دوم و متعاقب آن راهیابی به مرحله پلی آف کمتر شده و از اینرو دیگر تیمهای مدعی و بالای جدولی از این بخت برخوردار شوند.

در این بین تیم ماشین سازی تبریز که با 37 امتیاز بالاتر از تیمهای گهر زاگرس و پاس همدان در خانه دوم جدول ایستاده است، با اعلام شدن نتیجه دیدار استقلال صنعتی و نساجی اکنون از بیشترین امید و شانس برای صعود به مرحله پلی آف برخوردار است و بدین ترتیب تیم تحت هدایت فنی رسول خطیبی می تواند با برتری در دو دیدار باقی مانده اش در فصل جاری که به ترتیب برابر تیمهای آلومینیوم هرمزگان و تربیت یزد است، راهی مرحله پلی آف شود.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز از چارچوب بازیهای هفته بیست و پنجم گروه "ب" لیگ دسته اول، از ساعت 16:30 روز جمعه بیست و پنجم فروردین در ورزشگاه تختی تبریز میزبان تیم آلومینیوم هرمزگان خواهد بود.

تیم آلومینیوم هرمزگان به سرمربیگری اکبر میثاقیان هفته قبل توانست در فاصله دو هفته مانده به انتهای فصل، جواز حضور در رقابتهای فصل آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را کسب کند.