لیورپول 10 نفره در آخرین لحظات به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار ابتدا "ماکسی رودریگز" هافبک آرژانتینی لیورپول در دقایق 13 و 16 دو گل برای این تیم به ثمر رساند و شاگردان "کنی دالگلیش" را 2 بر صفر پیش انداخت.

در دقیقه 25 بازی "الکساندر دونی" دروازه بان لیورپول به دلیل خطا روی بازی حریف با کارت قرمز جریمه و از زمین اخراج شد تا لیورپول بازی دو بر صفر برده را 10 نفره ادامه دهد. بلکبرن از 10 نفره شده لیورپول نهایت استفاده را کرد و توسط "یاکوبو" در دقایق 36 و 61 به گل رسید و نتیجه را به تساوی کشاند.

اما این پایان کار نبود و "اندی کارول" 35 میلیون پوندی در دقیقه 90 سومین گل لیورپول را به ثمر رساند تا این تیم سه امتیاز این بازی خارج از خانه را با 10 بازیکن کسب کند.

در ادامه این رقابتها امشب 4 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آنها به شرح زیر است:

* منچسترسیتی – وست بروم

* ویگان – منچستریونایتد

* ولوز – آرسنال

* کوئینزپارک رنجرز – سوانسی سیتی



جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 79 امتیاز

2- منچسترسیتی 71 امتیاز

3- آرسنال 61 امتیاز

4- تاتنهام 59 امتیاز – یک بازی بیشتر

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18- بلکبرن 28 امتیاز – یک بازی بیشتر

19- ویگان 28 امتیاز

20- ولورهمپتون 22 امتیاز