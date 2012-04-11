بانوان ایرانی فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی دومین دوره مسابقات فوتسال بانوان غرب آسیا سه‌شنبه شب با برگزاری دو دیدار در شهر منامه بحرین پیگیری شد که صعود تیم‌های فوتسال ایران و اردن به بازی نهایی این رقابت‌ها همراه شد.

در یکی از این دیدارها تیم بانوان ایران در وقت‌های قانونی و اضافه برابر لبنان به تساوی 2 بر 2 رضایت داد ولی در ضربات پنالتی موفق شد با نتیجه 4 بر 3 و در مجموع با برتری 6 بر 5 مقابل حریفش به فینال این مسابقات صعود کند. در دقایق پایانی این بازی هم نیلوفر اردلان دچار مصدومیت شده و نتوانست به بازی ادامه دهد.

در وقت‌های قانونی این بازی لیلا اقبالی در دقیقه 3 و روی پاس نیلوفر اردلان و فاطمه اعتدادی در دقیقه 22 گل‌های ایران را به ثمر رساندند و ریم شلهوب(5) و سارا بکری(35) برای تیم لبنان گل زدند. الناز آرمات، سپیده زرین‌راد، نسیمه غلامی و فاطمه اعتدادی پنالتی‌های تیم ایران را به گل تبدیل کردند و لیلا اقبالی پنالتی دوم تیم ایران را به ثمر نرساند. بهناز خیاط دروازه‌بان ایران هم پنالتی‌های اول و دوم تیم لبنان را مهار کرد.

در دیگر مسابقه این مرحله تیم اردن هم موفق شد با نتیجه 4 بر یک برابر بحرین میزبان مسابقات به پیروزی دست یافته و دیگر تیم فینالیست این جام لقب بگیرد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران ساعت 20 روز پنجشنبه به وقت تهران در دیدار نهایی دومین دوره مسابقات فوتسال بانوان غرب آسیا به مصاف اردن خواهد رفت.

در این دوره از رقابت‌های نیلوفر اردلان، نسیمه غلامی، سمانه چهکندی، نغمه مرادی، شیما کریمی، فاطمه اعتدادی، فرشته کریمی، لیلا اقبالی، الناز آرمات، سپیده زرین‌راد، بهناز خیاط و فهیمه زارعی نفراتی هستند که زیر نظر شهرزاد مظفر و میترا جین‌سری تیم ملی کشورمان را در دومین دوره مسابقات غرب آسیا همراهی می‌کنند.