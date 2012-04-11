تدریس 86 رشته فنی در مدارس کردستان/ صرف 60 میلیارد تومان برای بهبود فضاهای آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی شامگاه سه شنبه در اولین نشست شورای آموزش و پرورش استان کردستان در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: در هنرستان ها و مدارس فنی و حرفه ای 24 رشته و در مدارس کاردانش 62 رشته فعال است.

وی افزود: آموزش های فنی و حرفه ای در سال گذشته نسبت به سال 89 پیشرفتی شش درصدی داشت و هم اکنون 40 درصد از دانش آموزان استان کردستان مشغول به تحصیل در رشته های فنی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: یکی از برنامه های پنجم توسعه کشور رسیدن به مرز 50 درصدی آموزش های فنی و حرفه ای در مدارس سراسر کشور است تا بتوان نیروهایی کارآمد، مستعد و متناسب با بازار کار را آموزش داد.

ساکی یادآور شد: هرچند که علاقه به تحصیل در رشته های فنی نزد دانش آموزان کردستان بیشتر شده است اما متاسفانه در انتخاب رشته توازن وجود ندارد و در حال حاضر بیشتر دانش آموزان در رشته های حسابداری، کامپیوتر، نقشه کشی و طراحی صفحات وب مشغول به تحصیل هستند.

وی در ادامه گفت: تراکم در بعضی از رشته ها نگرانی عدم توازن بازار کار در آینده را ایجاد کرده است و در این زمینه باید طوری عمل کرد تا دانش آموزان به سوی رشته های مورد نیاز جامعه هدایت شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان با انتقاد از عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان افزود: اگر در سال تحصیلی 92-91 نیز مانند 90-91 عمل شود بدون شک دانش آموزان چند سال آینده پس از فارغ التحصیل شدن نمی توانند در بازار کار ورود کنند و کمبود نیروهای انسانی ماهر در بسیاری از رشته های مورد نیاز به چشم می آید.

ساکی اظهار داشت: استان کردستان دارای معادن بسیاری در منطقه است اما با این وجود میزان دانش آموزانی که در این رشته تحصیل می کنند به هیچ عنوان راضی کننده نیست و باید برنامه ریزی ها به سویی هدایت شود تا دانش آموزان با توجه به بازار کار و آمایش منطقه تحصیل کنند.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: تشکیل یک کمیته و کار گروه تخصصی تنها راه چاره برای گسترش و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای نیست بلکه در این زمینه باید با برنامه ریزی های مدون فعالیت کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: چشم انداز نیاز بازار کار را نمی توان به وسیله نظرسنجی از مردم به دست آورد بلکه نیازمند کار کارشناسی و برنامه ریزی های مستمر است.

ساکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال 90 در راستای بهبود فضاهای آموزشی در استان کردستان 60 میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

وی افزود: آموزش و پرورش سال گذشته سالی موفق را پشت سر گذاشت و توانست با ساخت، مقاوم سازی و تجهیز مدارس گام موثری را در بهبود وضعیت فضاهای آموزشی استان بردارد.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان در ادامه سخنان خود به هفته گرامیداشت معلم اشاره کرد و اظهار داشت: زمینه توسعه انسان ها در جامعه معلمان هستند.

ساکی ادامه داد: در هفته معلم باید نقش معلمان در جامعه را برجسته کرد تا جایگاه واقعی معلم نشان داده شود.

وی در پایان گفت: در حال حاضر بسترهای مناسبی برای آموزش به دانش آموزان در کردستان فراهم شده و نسبت دانش آموز به معلم در این استان 9 به یک است که در صورت مدیریت مناسب نتایج قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.