تفاهمنامه مبادله هیئتهای تجاری بین ایالت پنجاب و خراسان رضوی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این تفاهمنامه مشترک که سه شنبه شب بین ذوالفقار خان علی کهوسه و عباس نیاوند به امضا رسید، تاسیس و راه اندازی کارخانجات تولید مواد لبنی در شهر لاهور، برپایی نمایشگاهی اختصاصی و تخصصی با محوریت محصولات غذایی و فرآورده های تبدیلی کشاورزی در شهرهای مشهد و لاهور مورد تفاهم قرار گرفت.

تشکیل کنسرسیوم مشترک بین بخش های خصوصی دو استان، صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال تکنولوژی ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت به ایالت پنجاب پاکستان، احداث واحدهای جدید کشتارگاهی در شهرهای پنجاب، حمل و نقل شهری و مطالعه و احداث قطار شهری در لاهور، جمع آوری و بازیافت زباله و تبدیل آن به بیوگاز و توسعه فضای سبز شهری از دیگر موارد مورد توافق در این اعلامیه مشترک بود.

محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به اشتراکات فراوان بین جمهوری اسلامی ایران پاکستان اظهار داشت: دین اسلام، مرز و فرهنگ مشترک از جمله مهمترین وجوه اشتراک بین دو کشور محسوب می شود.

وی افزود: 65 سال پیش و همزمان با استقلال پاکستان، اولین کشوری که پاکستان را به رسمیت شناخت ایران بود.

استاندار خراسان رضوی با باین اینکه ما به دنبال توسعه همه جانبه روابط با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان هستیم تصریح کرد: باید از هر فرصتی برای توسعه و گسترش همکاری های مورد توافق و همکاری های جدید استفاده کنیم.

ذوالفقار خان علی کهوسه مشاور ارشد سروزیر ایالت پنجاب نیز اشتراکات کشور پاکستان و ایران را بسیار عمیق و فراوان دانست و اظهار داشت: فرهنگ و زبان فارسی بین دو کشور در همه تنیده شده به طوری که سرود ملی پاکستان به زبان فارسی است.

وی افزود: ما به دنبال تسریع در تحقق مصوبات سفر بین دو استاندار پنجاب و خراسان رضوی هستیم و در این راستا از هیچ گونه حمایتی دریغ نخواهیم کرد.