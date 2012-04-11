جشنواره مجمع خیرین مدرسه ساز در استان البرز برگزار می شود

سعید سیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشنواره مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز در 24 اردیبهشت ماه سال جاری در سالن آمفی تئاتر اصلاح و بذر استان برگزار می شود.



وی ادامه داد: در این جشنواره بیش از 40 خیر مدرسه ساز تجلیل و تقدیر می شود.



رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز افزود: عیسی فرهادی استاندار البرز، حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه کرج، خیرین مدرسه ساز، رئیس مجمع خیرین مرسه ساز کشور، اکبر حلیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز از جمله مدعوین به این جشنواره هستند.



وی اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز در سال گذشته کمک های خوبی به آموزش و پرورش در امر تجهیز و ساخت مدارس کرده اند.

