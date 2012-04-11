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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۲۸

جشنواره مجمع خیرین مدرسه ساز در استان البرز برگزار می شود

جشنواره مجمع خیرین مدرسه ساز در استان البرز برگزار می شود

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز از برگزاری جشنواره مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

سعید سیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشنواره مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز در 24 اردیبهشت ماه سال جاری در سالن آمفی تئاتر اصلاح و بذر استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این جشنواره بیش از 40 خیر مدرسه ساز تجلیل  و تقدیر می شود.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز افزود: عیسی فرهادی استاندار البرز، حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه کرج، خیرین مدرسه ساز، رئیس مجمع خیرین مرسه ساز کشور، اکبر حلیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز از جمله مدعوین به این جشنواره هستند.

وی اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز در سال گذشته کمک های خوبی به آموزش و پرورش در امر تجهیز و ساخت مدارس کرده اند.
 

کد مطلب 1573951

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