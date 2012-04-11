به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز سه‌شنبه 22 فروردین ماه اولین جلسه خانه فیلم فردوس در سال 91 با نمایش و نقد و بررسی فیلم "فیتیله و ماه پیشونی" برگزار شد. در این جلسه آرش معیریان(کارگردان)، مهرنوش الفتی(نویسنده و بازیگر)، محمد مسلمی، علی فروتن و حمید گلی (گروه فیتیله‌ای‌ها)، سحرعصرآزاد (میهمان ویژه) و محمدرضا لطفی (منتقد و مجری) حضور داشتند.

در ابتدای این نشست محمدرضا لطفی از آرش معیریان سوال کرد که چطور شد تصمیم گرفتید وارد فضای کودک شوید و برای کودکان فیلم بسازید؟ معیریان در پاسخ گفت: زمانی که من در سال 84 فیلم شارلاتان را ساختم، این فیلم به شدت از سوی بچه‌ها مورد استقبال قرار گرفت، هرچند که آن فیلم دچار سانسور شد اما در همان موقع تصمیم داشتم تا فرصتی پیدا کنم تا فیلمی برای بچه‌ها بسازم. برای بچه‌های امروزی که به زعم من کمی مهجور و مورد بی‌اعتنایی از سوی بزرگترها و حتی فیلمسازان قرار گرفته‌اند. سینمایی که ما در دوران کودکی خودمان با شهرموش‌ها و گلنارش زندگی می‌کردیم و سرخوش بودیم، اما امروز از یکسری فیلم‌های عبوس و عصبی تشکیل شده‌ که سهم بچه‌ها در آن تقریبا هیچ است. من فیلم را با این نیت ساختم و هر خنده و شادی و دست زدن کودکان در سالن به اندازه یک دنیا برایم ارزش دارد.

پس از پاسخ معیریان منتقد برنامه از فرنوش الفتی سوال کرد که آیا هنگام نگارش فیلمنامه از ابتدا قرار بر حضور گروه فیتیله‌ای‌ها بود و یا حضور این گروه پس از نگارش فیلمنامه شکل گرفت؟ الفتی هم در پاسخ گفت: نسخه اولیه این فیلمنامه توسط خانم رستگاری نوشته شده بود و چون در آن نسخه بخش‌هایی انیمیشن بود و کار هم باید به جشنواره کودک می‌رسید، در نتیجه من شروع به نگارش نسخه جدید کردم و در واقع باید بگویم حضور گروه فیتیله‌ای‌ها از همان نسخه اول خانم رستگاری قطعی شده بود.

کودکان باهوش‌تر از آن چیزی هستند که فکر می‌کنیم

مجری برنامه در ادامه از معیریان سوال کرد که آمدن گروه فیتیله‌ای‌ها پیشنهاد چه کسی بود وخود گروه فیتیله‌ای‌ها؟یا شما؟ یا شخص دیگری؟ معیریان هم گفت: درواقع پیشنهاد حضور این گروه در سینما از سوی تهیه‌کننده فیلم مطرح شد ولی نسخه اولیه فیلمنامه متاسفانه دارای فضایی بود که حتی با بودجه چند میلیاردی هم سینمای ایران به هزار و یک دلیل قادر به ساخت آن نیست و خب نتیجه آن به هرشکلی با شکست مواجه می‌شد. اما من بسیار معتقدم که ضعف عمده فیلم‌های کودک ما در این است که فیلمسازان کودک ما به هنگام ساخت فیلم کودک آنقدر در سادگی کودکان غرق می‌شوند که بعضا مخاطب کودک از آنها جلو می‌زند و فیلم برای مخاطب کودک هم از جذابیت می‌افتد. درصورتی که به شدت بر این باورم که کودکان و خصوصا کودکان امروز به شدت باهوش تر از آن چیزی هستند که بزرگترها فکرشان را می‌کنند.

عصرآزاد: طلاقی اتفاقات روز در دل یک قصه کودک از هوشمندی‌های کار است

در ادامه این نشست سحر عصرآزاد گفت: به زعم من در این فیلم یک هوشمندی صورت گرفته است و آن رفتن به سراغ یک گروه پرطرفدار کودکان در تلویزیون است که خب البته در گذشته هم نمونه هایی مانند کلاه قرمزی را داشته ایم و نمی دانم واقعا چرا این اتفاق تا این حد کم در سینمای ما رخ می دهد،اما از سوی دیگر نکته مثبت دیگری در فیلم وجود دارد که من سهم فیلمنامه نویس یعنی خانم الفتی را در این بخش بیشتر می دانم و آن طلاقی اتفاقات روز در دل یک قصه کودک است که کارگردان و نویسنده با هوشمندی به آن پرداخته اند.در این مهم فکر می کنم که نویسنده و کارگردان به نقطه اشتراک خوبی رسیده‌اند.

پس از صحبت‌های عصر آزاد مجری و منتقد برنامه از مهرنوش الفتی پرسید با توجه به این که شما نقش خاله ستاره را هم در این فیلم بازی کرده‌اید، آیا از همان زمان نگارش فیلمنامه می‌دانستید که این نقش را هم قرار است بازی کنید؟ که الفتی گفت: خیر در ابتدا من فقط درگیر نگارش کار بودم و به بازی فکر نمی کردم،اما از آنجایی که در فیلم قبلی آقای معیریان هم بازی کرده بودم ایشان به من اعتماد کردند و پیشنهاد دادند تا این نقش را هم بازی کنم. وی افزود: من کارم را در سال 77 با عروسک گردانی شروع کردم و عاشق بچه‌ها هستم و همیشه یکی ازعلایقم کار در زمینه کودک بوده و هست و آرزویم ساخت فیلم کودک است. شاید یکی از دلایل پذیرفتن این کار توسط آقای معیریان اصرارهای زیاد من بود.

در ادامه لطفی خطاب به معیریان پرسید که علت نشان ندادن چهره ماه پیشونی در فیلم چه بود؟ که وی عنوان کرد اصولا کودکان از قوه تخیل بسیار بالایی برخوردار هستند و قطعا هر کودکی یک چهره‌ای از ماه پیشونی فیلم ما در ذهن خود می‌سازد و این باعث تقویت قوه تخیل کودک می‌شود و کودک این تصویرسازی را دوست دارد، چراکه اگر دقت کنید می‌بینید که هنوز هم که هنوز است با وجود هزاران کارتون وفیلم باز هم کودکان از بزرگترها می‌خواهند تا برایشان شب موقع خواب قصه تعریف کنند، چراکه آنها دوست دارند شخصیت‌های داخل قصه را با ذهن خودشان تصویرسازی کنند.

محمد مسلمی: بیست سال است که برای بچه ها برنامه اجرا می‌کنیم

محمد مسلمی از اعضا گروه فیتیله‌ای ها در ادامه گفت: من و حمید گلی حدود بیست سال پیش کار خودمان را از مدرسه هنر و ادبیات شروع کردیم که در آنجا استاد ما آقای علیرضا خمسه بودند و بعد از یکی دوسال با علی فروتن آشنا شدیم و از همان زمان در تلویزیون و مدارس برای بچه‌ها برنامه اجرا می‌کردیم کم کم پایمان به تاتر شهر و کانون پرورش فکری کودکان باز شد و به موازات آن در باغ فردوس آموزش فیلمسازی دیدیم و در سفرهایی که به سراسر ایران داشتیم وقتی خنده بچه های معصوم را می دیدیم که چطور شاد می شوند و جز تلویزیون سرگرمی دیگری ندارند با یکدیگر عهد بستیم تا به عشق بچه‌ها و شادی آنها در تلویزیون برایشان برنامه اجرا کنیم.

علی فروتن هم به نیابت از گروه عنوان داشت : ورود به عرصه سینما آرزوی هربازیگری است و چه بهتر که این ورود در کنار کارگردانان حرفه‌ای مثل آرش معیریان صورت بگیرد. اما اینکه چرا از تلویزیون به سینما آمدیم باید بگویم که در تلویزیون یکسری محدودیت‌هایی وجود دارد که بازیگر در مقابل سه دوربین و فردی که تصاویر را سوییچ می‌کند به نوعی ایزوله می‌شود ما می‌خواستیم بگوییم که توانایی این را داریم که حالا با یک دوربین و تفکر یک کارگردان می‌توانیم قصه بگوییم. اما اینکه ورود به این عرصه ریسک داشت را قبول دارم، ولی قبول کنیم که سینما یک مدیوم جهانی و ماندگار است، اما تلویزیون با تمام جذابیت اش وقتی آن را خاموش می کنید دیگر تمام شده است و ما آمده‌ایم تا بمانیم و پا پس نخواهیم کشید.

در انتهای این جلسه مجری و منتقد برنامه از حمید گلی سوال کرد که شما و گروه شما اساسا دغدغه‌تان کار کودک است یا بازیگری؟ که گلی پاسخ داد: به هرحال ما با این نگاه که بازیگر هستیم وارد عرصه تاتر شدیم و از تاتر به تلویزیون آمدیم و امروز از تلویزیون قدم به مدیوم سینما گذاشتیم حالا اینکه مخاطبان ما را طیف کودک و نوجوان تشکیل می‌دهند به زعم من از توفیقات الهی است.