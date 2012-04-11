20 تن گوشت غیر بهداشتی از چرخه توزیع در خراسان شمالی حذف شد

دلیر صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان 2 هزار و 353 کیلوگرم گوشت گوسفندی، 494 کیلوگرم گوشت بز، 17 هزار و 28 کیلوگرم گوشت گوساله و گاو و 6 کیلوگرم گوشت شتر ذبح شده در کشتارگاه‌های استان بوده که در بازرسی بهداشتی از گردونه مصرف خارج شده است.

وی همچنین به بازرسی بهداشتی از کشتارگاه طیور امید بجنورد اشاره کرد و گفت: در بازرسی بعد از کشتار طیور نیز تعداد 22 هزار و 566 قطعه به دلیل غیر بهداشتی بودن از گردونه مصرف و توزیع خارج شد.

صحرایی با بیان اینکه این اداره بر ذبح 58 هزار راس دام در سال گذشته نظارت داشته است گفت: نظارت بر ذبح 31 هزار و 120 رأس گوسفند، 26 هزار و 569 رأس بز،10 هزار و 207 رأس گاو و گوساله، 56 نفر شتر، 37 قطعه شترمرغ و سه میلیون و 948 هزار و 437 قطعه طیور از جمله اقدامات اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی این استان بوده است.

وی میزان گوشت بهداشتی توزیع شده در سال گذشته را 3 میلیون و 680 هزار و 984 کیلو عنوان کرد و گفت: از این میزان 558 هزار و 596 کیلوگرم گوشت گوسفندی، 407 هزار و 877 کیلوگرم گوشت بز، 2 میلیون و 701 هزار و 680 کیلوگرم گوشت گاو و گوساله و 10 هزار و 965 کیلوگرم گوشت شتر و 1866گوشت شترمرغ بوده است.