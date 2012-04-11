  1. بین الملل
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۰۸

کاترین اشتون:

مقامات بحرین برای نجات الخواجه به یک راه حل انسانی رو بیاورند

مقامات بحرین برای نجات الخواجه به یک راه حل انسانی رو بیاورند

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از مقامات رژیم آل خلیفه خواست که برای نجات جان عبدالهادی الخواجه به یک راه حل انسانی رو بیاورند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، کاترین اشتون روز گذشته در بیانیه ای نسبت به وخامت حال عبدالهادی الخواجه فعال بحرینی ابراز نگرانی کرد.

وی در این بیانیه از مقامات بحرینی خواست که در پی گذشت 60 روز از اعتصاب غذای الخواجه به یک راه حل انسانی در این باره روی بیاورند.

اشتون از مسئولان رژیم آل خلیفه خواست که به اعضای کنسولگری های اروپا در بحرین اجازه دهند با الخواجه دیدار کنند. وی همچنین تاکید کرد که برای نجات عبدالهادی الخواجه که دارای تابعیت دانمارکی است در حال رایزنی با دانمارک و دیگر کشورهای اروپایی است.

کد مطلب 1573956

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