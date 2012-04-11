تمجید از ایران به معنی ناسیونالیسم نیست/ ایرانیان ماموریتی بزرگ دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد سه شنبه شب در دیدار با علما، ایثارگران، مدیران و منتخبین استان هرمزگان علم و ایثار را دو بال حرکت و تعالی انسان دانست و اظهار داشت: علم و ایثار دو عنصر و عامل اصلی برپایی جامعه ای سعادتمند هستند و اگر جامعه ای از علما و ایثارگران برخوردار باشد زندگی در آن جامعه بسیار زیبا خواهد شد.

وی کار علمی را بسیار محترم شمرد و افزود: اگر روحیه ایثار و کار علمی بر جامعه ای حاکم باشد، آن جامعه رنگ تحقیر شدن را به خود نخواهد دید و رمز عزت جوامع همین علم و ایثار است.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر رفع مشکلات پیش روی استان هرمزگان، عنوان کرد: ایران کشوری با ظرفیتهای فراوان است و کمتر کشوری همانند ایران از چنین استعدادهایی برخوردار است و بنا بر این ما باید افق نگاه خود در خصوص ساختن ایران را بالاتر ببریم.

احمدی نژاد ادامه داد: امروز بهترین مردمان عالم در ایران زندگی می کنند، مردمانی که از استعدادهای علمی و فرهنگی بسیار بالایی برخوردار هستند و از آنها به عنوان ملتی آرمان خواه و بی نظیر در دنیا یاد می شود.

وی تمجید از تاریخ و فرهنگ ایران را نشان دهنده تعصبات قومی و ناسیونالیسم ندانست و تصریح کرد: برخی ها ما را متهم به ناسیونالیسم می کنند اما این افراد باید توجه داشته باشند که ایران یک قوم نیست بلکه ایران یک فرهنگ، نگاه و اعتقاد است و مردم آن با مردم سایر کشورهای دنیا در زمینه فرهنگ و اعتقاد تفاوت اساسی دارند.

رئیس جمهور اضافه کرد: این تفاوت مردم ایران با سایر ملل نشان دهنده برتری طلبی آنها نیست بلکه خداوند این نعمت را برای انجام ماموریتی بزرگ در اختیار مردم ایران قرار داده تا شرایط ایجاد دنیای وعده داده شده توسط خداوند را فراهم کنند.

احمدی نژاد با اشاره به وعده خداوند متعال در خصوص برقراری جهانی پر از عدل و داد، بیان داشت: طی 10 هزار سال گذشته انسانها همواره با جنگ و خون ریزی و چپاول مواجه بوده اند و هنوز طعم واقعی انسانیت در دنیا چشیده نشده که افرادی باید برای رهایی از این وضع طبق وعده خداوند الگوسازی و بسترسازی کنند.

وی تاکید کرد: بسترسازی برای ایجاد دنیای وعده داده شده خداوند ماموریت بزرگ ملت ایران است و خداوند همانگونه که پیامبر بزرگوار اسلام (ص)نیز وعده داده استعداد این ماموریت بزرگ را در اختیار ایرانیان قرار داده است.

احمدی نژاد اظهار داشت: اگر سهم ایران از تمدن بشری برداشته شود دیگر چیزی از تمدن بشر باقی نمی ماند چون ایران تاثیرگذارترین کشور در تمدن بشر است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استعدادهای طبیعی و انسانی استان هرمزگان، عنوان کرد: استان هرمزگان سرعت خوبی در پیشرفت داشته و مشکلات آن نیز به علت نبود بودجه نیست چون پول به اندازه کافی در کشور وجود دارد بلکه باید برای ساختن هرمزگان همدل بود.

احمدی نژاد صفا و صمیمیت مردم هرمزگان را مثال زدنی خواند و افزود: دولت از ایجاد اشتغال در این استان آن هم با اولویت اشتغال جوانان هرمزگانی حمایت کامل می کند و مردم هرمزگان باید با همدلی این استان را بسازند.