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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۳۴

معاون جدید فرهنگی شهرداری اهواز منصوب شد

معاون جدید فرهنگی شهرداری اهواز منصوب شد

اهواز - خبرگزاری مهر: با برگزاری مراسمی، معاون جدید اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز شامگاه سه شنبه با حضور شهردار اهواز منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفای موسی شاعری معاون اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز با حکمی از سوی منصور کتانباف شهردار اهواز، علی اکبراخلاصی نیا به این سمت منصوب شد.

در این مراسم، شهردار اهواز با اشاره به اهمیت موضوعات فرهنگی گفت: مقام معظم رهبری در آخرین دیدار با مدیران شهری کشور عنوان کردند که شهرداری باید از نهادی صرفا خدماتی به نهادی اجتماعی تبدیل شود و در خدمت اجتماعی کوشاتر باشد.
 
منصور کتانباف افزود: شهرداری اهواز نیز خوشبختانه گامهای خوبی برداشته که امیدواریم بلند تر، منظم تر و با برنامه تر از گذشته ادامه یابد.

وی تصریح کرد: در این مسیر، معاونت فرهنگی شهرداری نیز این موفقیت را داشت که در سالهای گذشته از اتاقی کوچک به تشکیلاتی منسجم و منظم تبدیل شود که این ارتقای مناسب فیزیکی و سازمانی با پیگیریهای خوب معاون قبلی محقق شد و به تبع آن برنامه های خوبی در مناسبتهای ملی و مذهبی و راه اندازی معاونتهای اجتماعی مناطق و... صورت گرفت و امسال کارهای اساسی تری انجام خواهیم داد.
 
کد مطلب 1573960

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