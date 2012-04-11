تعریف و تمجید احمدی نژاد از هاشمی/ عذرخواهی رویترز از ایران

به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌‌های امروز چهارشنبه اخبار جالب و ویژه‌‌ای به چشم می خورد:

سفر نخست وزیر سابق ژاپن به تهران، دولت ژاپن را ناراحت کرد

روزنامه ایران در ستون "دیگه چه خبر؟" با اشاره به سفر نخست وزیر سابق ژاپن به کشورمان نوشت: در حالی که "یوکیو هاتویاما" نخست وزیر سابق ژاپن در سفر به ایرا و طی ملاقات با مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی مواضع معتدل و منطقی در خصوص پرونده هسته ای ایران داشت، این اظهارات به مذاق دولت فعلی ژاپن خوش نیامده و دبیر هیات دولت ژاپن در این باره به خبرنگاران گفته دولت توکیو، دارای مواضع ثابتی است. بهتر بود آقای هاتویاما در چنین شرایطی به ایران سفر نمی کرد، حتی اگر این سفر شخصی باشد. گفتنی است توکیو در مواجهه با تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، مواضع دوپهلویی داشته است.

عذرخواهی رویترز از ایران

روزنامه همشهری در ستون "کوتاه از سیاست" از عذرخواهی رویترز از ایران به دلیل انتشار خبری در خصوص نینجاهای زن ایرانی خبر داده و آورده است بعد از گزارش سوگیرانه ای که رویترز درباره نینجاهای زن ایرانی منتشر کرد و فعالیتش در ایران به حالت تعلیق در آمد حالا سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است آنها عذرخواهی کرده اند و خواستار از سرگیری فعالیت خود شده اند، ولی در حال حاضر ما منتظر حکم دادگاه هستیم؛ ضمن اینکه پاسخ به انی درخواست شروطی دارد که باید بررسی شود. حسینی گفته که زنان ورزشکار مربوطه شکایت کرده اند و پرونده رویترز در حال حاضر در دادگاه است.

تعریف و تمجید احمدی نژاد از هاشمی

تهران امروز در بخش "باشگاه سیاسی" به نقل از جهان نوشت: مهر ماه سال 1375 ، در ماه های پایانی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، وقتی آقای احمدی نژاد استاندار او در اردبیل بود، به هنگام استقبال از ایشان، زبان به تعریف و تمجید گشوده گفت: آیت الله رفسنجانی، رئیس جمهور ایران، همیشه و در همه ابعاد در صحنه ها و شرایط دشوار انقلاب اسلامی، از عناصر تعیین کننده است و نام هاشمی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی با درخشندگی و به نیکی ثبت خواهد شد!

جهرمی: جلسات مشایی با مه آفرید درباره چه بود؟

وطن امروز در ستون "مهم نیست" آورده است: محمد جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات با تکذیب خبر ملاقاتش با مه آفرید خسروی گفت: جوانفکر به جای دادن آدرس غلط بهتر است مشایی را مجاب کند تا درباره جلساتش با مه آفرید توضیح دهد. محمد جهرمی گفت: به دلیل اینکه روزنامه ایران تکذیبه اینجانب را در روزنامه به چاپ نرسانده است برای تنویر افکار عمومی باید توضیحاتی را ارائه دهم. این روزنامه با القاء دروغ سعی بر متهم کردن بنده داشته است. وی با اشاره به اینکه تا ضرورت پیدا نکند در رابطه با فساد بزرگ مالی مصاحبه نمی کند، خاطرنشان کرد:37 روز پس از کشف و برخورد با این فساد توسط بانک صادرات ایران ، به دلیل فرافکنی و دادن آدرس غلط برخی از مسوولین و رسانه ها، مجبور به مصاحبه و روشنگری شدم که منجر به برکناری ام از بانک صادرات توسط مسوولین شد. مدیرعامل سابق بانک صادرات تاکید کرد: امروز بنا به ضرورت مطالبی را عرض می کنم . اینجانب با مه آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده قبل و بعد از کشف این فساد نه به صورت حضوری و نه تلفنی مذاکره نداشته ام. فقط بعد از دستگیری مه آفرید در بانک صادرات ایران ، با هماهنگی مسوولین دادگستری خوزستان به منظور شناسائی دارائی ها و اموال این گروه با بعضی از وابستگان و مسوولین شرکت های وابسته با حضور مسوولین مربوطه در دفتر کار مذاکره داشته که منجر به شناسائی برخی دارائی ها و معرفی به مسوولین قضائی شد. وی با تکذیب خبر روزنامه ایران گفت: اینکه مسوولین روزنامه ایران و برخی مسوولین دولتی به دنبال کشیدن پای اینجانب به پرونده فساد بزرگ هستند جای تاسف و نیاز به روشنگری دارد. این کار علی رغم آگاهی از کشف این باند توسط بانک صادرات و مسولان این بانک و برخورد قاطع از سوی اینجانب انجام می شود. جهرمی تاکید کرد: آقای جوانفکر به جای القای دروغ و دادن آدرس غلط به مردم بهتر است از آقای رحیم مشائی سئوال کند و ایشان را مجاب کند تا با ارائه توضیحات برای مردم روشن کنند که جلسات خصوصی با آقای مه آفرید خسروی در دفترشان در چه رابطه بود که منجر به مصوبه دولت نیز برای ایشان شد. اگر آقای مشائی برای مردم توضیح ندهد بی انصافی و نامردی به مردم عزیز است.

بقایی سخنان محسنی اژه ای را تکذیب کرد

ملت ما در ستون "غیر رسمی" در خبری با این عنوان آورده است: روابط عمومی معاون اجرایی رئیس جمهور اظهارات صریح روز دوشنبه سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر ارسال حکم بقایی به دادسرا برای اجرا را که در قاطبه رسانه ها و خبرگزاری های کشور منتشر شد، به عنوان خبر کذب فارس تکذیب کرد! حجت الاسلام محسنی اژه ای روز دوشنبه در بیست و هشتمین نشست خبری خود با رسانه های کشور در پاسخ به سئوالی درباره اجرای احکام حمیدرضا بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور و علی اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، پاسخ داد که پرونده این دو تن به دادسرا ارسال شده و قرار است اجرا شود.

ارسال پیامک انصراف برای یک میلیون و 250 هزار خانوار

قدس در ستون "جهت اطلاع" در خصوص ارسال پیامک های انصراف برای دریافت یارانه نقدی آورده شنیده ها حاکی است بر اساس گزارش مسئولان دولتی در هدفمندی یارانه ها، برای یک میلیون و 250 هزار خانوار پیامک تمکن مالی ارسال شده و از آنان خواسته شده است که یارانه دریافت نکنند.

چه خبر از قیمت جدید بنزین؟

قدس همچنین در خصوص قیمت جدید بنزین نوشته شنیده ها حاکی است، قیمت جدید بنزین برای مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشخص شده که در زمان مناسب اعلام خواهد شد. در این راستا گفته می شود دولت با توجه به نتایجی که از مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دست آورده، اقدام به هدفگذاری و تعیین سناریوهایی برای قیمت جدید بنزین کرده است.

تکرار سریال سیب زمینی و پیاز

روزنامه قدس همچنین از فراوانی سیب زمینی و پیاز در میادین میوه و تره بار مرکزی تهران خبر داده و آورده است دبیر اتحادیه بار فروشان با بیان اینکه بار دیگر سریال تکراری سیب زمینی و پیاز در بخش کشاورزی تکرار شده، گفته است در حال حاضر پیاز و سیب زمینی در میادین میوه و تره بار مرکزی تهران فراوان است و کامیون ها 48 ساعت برای تحویل صف می ایستند.