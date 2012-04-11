فراخوان نخستین جشنواره عکس زندگی شهری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک صبح چهارشنبه در نشستی در جمع خبرنگاران افزود: این جشنواره با توجه به نقش سازنده شهروندان در مدیریت شهری و در راستای فراهم کردن زمینه های حضور و مشارکت بیشتر آنان در مسائل شهری و شهروندی برپا می شود.

موضوع عکسهای جشنواره

وی بیان کرد: این جشنواره هنری در بخشها و موضوعات مرتبط با حوزه شهری و زندگی شهروندی در ورامین برگزار و علاقه مندان عکاس می بایست آثار خود را در موضوعاتی از جمله مردم شناسی و زندگی شهری و شهروندی ورامین، نقش شورای اسلامی شهر ورامین در خدمت رسانی به شهروندان، جاذبه های گردشگری شهر ورامین( طبیعی، تاریخی، مذهبی، صنایع دستی و ... )، میادین، المانها، مبلمان، پارکها و نمادهای شهر ورامین، فعالیت و حضور مردم شهر ورامین در صحنه های مختلف سیاسی، اجتماعی و ... و زشتی و زیباییهای شهر ورامین به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

شرایط شرکت در مسابقه و آثار ارسالی

دبیر نخستین جشنواره عکس زندگی شهری در زمینه شرایط شرکت در این جشنواره ادامه داد: شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد بوده و شرکت کنندگان بدون م