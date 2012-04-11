  1. ورزش
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۴۱

گزارش مهر از لیگ دسته اول/

رقابت نفسگیر برای رسیدن به لیگ برتر/ سرنوشت 9 تیم در دست آلومینیوم

رقابت نفسگیر برای رسیدن به لیگ برتر/ سرنوشت 9 تیم در دست آلومینیوم

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول درحالی برگزار می‌شود که در گروه "الف" رقابت صعود بین پیکان و ایرانحوان در جریان است و در گروه "ب" 9 تیم امیدوار به موفقیت آلومینیوم در تبریز هستند تا شانس صعود پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 14 دیدار پیگیری می‌شود که در گروه "الف" دو تیم پیکان و ایرانجوان بوشهر برای صعود به لیگ برتر رقابت تنگاتنی با هم دارند.

پیکان در بازی‌ خانگی در صورت شکست دادن اتکا گلستان، جشن صعود خواهد گرفت اما درصورت از دست دادن امتیاز، ایرانجوان بوشهر این شانس را دارد با کسب پیروزی در زمین شهرداری اراک، شانس صعود مستقیم خود به لیگ برتر را هموار کند اما از دست دادن امتیاز در این بازی، به دیدار پلی‌آف خواهند رفت.

در پائین جدول تیم‌های پیام مخابرات فارس، پارسه تهران، مس رفسنجان و صنعت ساری برای بقا در لیگ دسته اول رقابت پایاپایی دارند که در این بین دیدار تیم‌های صنعت ساری با مس رفسنجان و پیام مخابرات فارس با پارسه تهران حساسترین دیدارهای این گروه بوده و جنگ قعرنشینان برای بقا را رقم خواهد زد.

البته تیم‌های گسترش فولاد تبریز و استیل آذین سمنان هم در خطر سقوط قرار دارند ولی در صورت کسب پیروزی در بازی‌های خارج از خانه خود، حضورشان در این مسابقات را قطعی خواهند کرد. 

- برنامه دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ دسته اول در گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:
پنجشنبه 24/01/91
گروه الف:
* صنعت ساری - مس رفسنجان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا ساری
* شهرداری اراک - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* سایپا شمال - فولاد یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* شهرداری بندرعباس - استیل آذین سمنان، ساعت 16:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* پیام مخابرات فارس - پارسه تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* پیکان تهران - اتکا گلستان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا شهر قدس
* ابومسلم مشهد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی یاسوج

جدول رده‌بندی گروه الف:

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1- پیکان تهران 24 14 7 3 42 23 19+ 49
2- ایرانجوان بوشهر 24 12 9 3 29 14 15+ 45
3- شهرداری بندرعباس 24 10 7 7 25 24 1+ 37
4- فولاد یزد 24 8 9 7 22 20 2+ 33
5- شهرداری اراک 24 8 9 7 16 15 1+ 33
6- سایپا قائمشهر 24 7 9 8 23 21 2+ 30
7- ابومسلم مشهد 24 7 9 8 18 17 1+ 30
8- اتکا گلستان 24 8 6 10 18 19 1- 30
9- گسترش فولادتبریز 24 6 11 7 22 26 4- 29
10- استیل آذین 24 10 8 6 27 20 7+ 26*
11- پیام مخابرات 24 5 10 9 13 24 11- 25
12- پارسه تهران 24 7 3 14 18 28 10- 24
13- مس رفسنجان 24 5 8 11 17 25 8- 23
14- صنعت ساری 24 6 5 13 18 32 14- 23

 * نکته: 12 امتیاز از تیم استیل آذین با رای فیفا کسر شده است

در گروه "ب" آلومینیوم که هفته پیش صعودش به لیگ برتر را قطعی کرد، میهمان ماشین سازی تبریز تیم دوم این گروه است. گرچه این بازی برابر شاگردان میثاقیان تشریفاتی است اما 8 تیم دیگر که شانس حضور در دیدار پلی‌آف را دارند، امیدوار هستند که ماشین سازی در این مسابقه امتیاز از دست بدهد. گرچه خود ماشین سازی هم دیگر تیمی که شانس صعودش در دستان هرمزگانی‌هاست.

البته در صورت پیروزی ماشین سازان برابر آلومینیوم 5 تیم صنعتی خوزستان، شهرداری یاسوج، نیروی زمینی، شیرین فراز کرمانشاه و نفت مسجد سلیمان عملا شانس صعود به لیگ برتر را در صورت کسب هر نتیجه‌ای در دو دیدار پایانی از دست خواهند داد، به همین دلیل بازی ماشین سازی تبریز - آلومینیوم هرمزگان اهمیت ویژه‌ای دارد.

در دیگر دیدار مهم این گروه، گهر زاگرس دورود که هفته پیش رده دوم گروه را به ماشین سازی سپرد، در ورزشگاه خانگی میزبان نیروی زمینی است و بیش از همه تیم‌‎ها از ناکامی ماشین سازی خوشحال خواهد شد.

پاس همدان هم برای رسیدن به لیگ برتر میزبان کاوه تهران، یکی از قعرنشینان لیگ است که در این بازی یکی برای صعود می‌جنگد و دیگری برای حفظ سهمیه که همین مسئله جذابیت‌های بازی را بیشتر خواهد کرد. نساجی هم که پس از رای کمیته انضباطی، بازنده دیدار با صنعتی خوزستان شد، در سیرجان به مصاف گل‌گهر می‌رود که در خطر سقوط قرار دارد و این بازی هم مانند دیدار پاس و کاوه بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است.

در انتهای جدول هم پس از سقوط برق شیراز، تیم‌های کاوه تهران، تربیت یزد و گل گهر سیرجان هم سه ضلعی فانوس بدستان را تشکیل می‌دهند. البته جالب است بدانید تیم‌های صنعتی خوزستان، شهرداری یاسوج، نیروی زمینی، شیرین فراز کرمانشاه و نفت مسجد سلیمان هم در صورت ناکامی در دو بازی آینده، خطر سقوط به دسته پائین‌تر را احساس می‌کنند.

برنامه دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ دسته اول در گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:
جمعه 25/01/91
گروه ب:
* شهرداری یاسوج - تربیت یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی یاسوج
* پاس همدان - کاوه تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه قدس همدان
* ماشین سازی تبریز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تبریز
* گهر زاگرس درود - نیروی زمینی تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی درود
* نفت مسجد سلیمان - برق شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی نفت
* شیرین فراز کرمانشاه - صنعتی خوزستان، ساعت 16:30، ورزشگاه  انقلاب کرمانشاه
* گل‌گهر سیرجان - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر

جدول رده‌بندی گروه ب:

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1- آلومینیوم هرمزگان 24 14 7 3 27 11 16+ 49
2- ماشین‌سازی تبریز 24 10 7 7 30 24 6+ 37
3- گهر زاگرس 24 9 9 6 21 16 5+ 36
4- پاس همدان 24 9 8 7 27 24 3+ 35
5- نساجی مازندران 24 10 5 9 24 24 - 35
6- صنعتی خوزستان 24 8 8 8 25 22 3+ 32
7- شهرداری یاسوج 24 9 5 10 23 25 - 32
8- نیروی زمینی 24 7 10 7 22 22 - 31
9- شیرین فراز کرمانشاه 24 7 10 7 21 23 2- 31
10- نفت مسجد سلیمان 24 7 10 7 22 25 3- 31
11- گل‎‌گهر سیرجان 24 8 5 11 25 26 1- 29
12- تربیت یزد 24 7 8 9 20 24 4- 29
13- کاوه تهران 24 6 8 10 22 22 - 26
14- برق شیراز 24 4 6 14 11 32 21- 18

* کمیته انضباطی نتیجه دیدار تیم‌های صنعتی خوزستان و نساجی مازندران را 3 بر صفر اعلام کرد

کد مطلب 1573975

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