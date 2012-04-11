رقابت نفسگیر برای رسیدن به لیگ برتر/ سرنوشت 9 تیم در دست آلومینیوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 14 دیدار پیگیری می‌شود که در گروه "الف" دو تیم پیکان و ایرانجوان بوشهر برای صعود به لیگ برتر رقابت تنگاتنی با هم دارند.

پیکان در بازی‌ خانگی در صورت شکست دادن اتکا گلستان، جشن صعود خواهد گرفت اما درصورت از دست دادن امتیاز، ایرانجوان بوشهر این شانس را دارد با کسب پیروزی در زمین شهرداری اراک، شانس صعود مستقیم خود به لیگ برتر را هموار کند اما از دست دادن امتیاز در این بازی، به دیدار پلی‌آف خواهند رفت.

در پائین جدول تیم‌های پیام مخابرات فارس، پارسه تهران، مس رفسنجان و صنعت ساری برای بقا در لیگ دسته اول رقابت پایاپایی دارند که در این بین دیدار تیم‌های صنعت ساری با مس رفسنجان و پیام مخابرات فارس با پارسه تهران حساسترین دیدارهای این گروه بوده و جنگ قعرنشینان برای بقا را رقم خواهد زد.

البته تیم‌های گسترش فولاد تبریز و استیل آذین سمنان هم در خطر سقوط قرار دارند ولی در صورت کسب پیروزی در بازی‌های خارج از خانه خود، حضورشان در این مسابقات را قطعی خواهند کرد.