پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سئوال که ماجرای استیضاح وزیر کار به کجا رسید گفت: هنوز خبری غیر از اینکه استیضاح وزیر کار روز یکشنبه بررسی می شود وجود ندارد.

وی گفت: قرار شد آقای توکلی بین آقای مرتضوی و آقای زاکانی که از استیضاح کنندگان است حکمیت کند و نتیجه را اعلام کند که هنوز نظرش را نگفته اما امروز نظر او اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران که از طراحان اصلی استیضاح وزیر کار است نیز در جلسه علنی امروز مجلس تاکید کرد حکمیت توکلی به تقاضای مرتضوی است و مرتضوی تاکید کرده در صورتیکه توکلی حکمیت کند و هر حکمی دهد ولو برکناری مرتضوی باشد وی می پذیرد و کنار می رود.

احمد توکلی بعد از ظهر دیروز در جلسه ای با حضور سعید مرتضوی و علیرضا زاکانی، در مسند حکم برای حل موضوع انتصاب مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی و به طبع آن استیضاح وزیر کارحضور یافت.

توکلی صبح امروز درپاسخ به خبرنگار مهر که از وی نتیجه این حکمیت را جویا شد گفت که فعلا دراین رابطه اظهار نظر نمی کند.

این در حالی است که حسین نجابت یکی از استیضاح کنندگان وزیر کار گفته است : پس از این جلسه دیروز توکلی به استیضاح کنندگان اعلام کرده است که طرح کردند که نقطه‌نظراتش را کتبا به زاکانی و مرتضوی اعلام می کند.

جلسه امروز مجلس طبق قانون آخرین مهلت از فرصت 10 روزه برای استیضاح است ، با این حال هیات رئیسه مجلس استیضاح را به جلسه روز یکشنبه هفته آینده مجلس موکول کرده است.