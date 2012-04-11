به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات محراب قلم یک مجموعه علمی - تخیلی با نام «کاشفان فضا» را برای کودکان و نوجوانان آماده کرده است که علاقمندان می توانند این مجموعه را در نمایشگاه کتاب تهیه کنند.
یخبندان بزرگ، شاه روباتی، مردم ژلهای، نژاد کوچکشونده، آتشفشان لجنی، شستشوی مغزی بیگانه عنوان جلدهای مختلف «کاشفان فضا» هستند.
این کتابها همگی تصاویری سیاه و سفید دارند و از لحاظ موضوعی نیز به نوعی با همدیگر در ارتباط هستند. محورهای و موضوعات این کتابها به گونهای است که برای مخاطبان کودک و نوجوان مناسب است. این کتابها همچنین تا اندازهای فانتزی هستند که ترکیب موضوعات تخیلی - فانتزی میتواند برای بچهها جذابتر باشد.
مولف همچنین سعی کرده است با زبانی شیرین موضوعات علمی را نیز به بچهها آموزش دهد.
حجم هر یک از جلدهای مجموعه بالغ بر 56 صفحه است.
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