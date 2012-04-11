کمبود سالن تئاتر و سینما در شهرری/ مجتمع پردیس پاسخگوی نیازها نیست

صمد مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای نمایشهای صحنه ای نیز سالنهای کوچکی که از استاندارد لازم برخوردار نیستند در اختیار اداره است.

مجتمع پردیس پاسخگوی نیازها نیست

مؤمنی ادامه داد: در حال حاضر مجتمع پردیس تنها سالنی است که برای پخش فیلمها سینمایی از آن استفاده می شود و پاسخگوی نیاز کامل شهرستان نیست.

وی با اشاره به اقدامات مختلف فرهنگی و هنری در شهرستان گفت: در زمینه فرهنگی و هنری اقدامات خوبی از قبیل برگزاری نمایشگاهها، همایشها، یادواره ها و توسعه کانونهای فرهنگی، انجام شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ری افزود: این اداره نسبت به فعالیتهای فرهنگی و هنری در سطح شهرستان عملکرد نظارتی، هدایتی و حمایتی دارد.

وی یادآور شد: تعداد گروههای نمایشی این شهرستان به 15 گروه می رسد و در زمینه های مختلف نمایشی مشغول به فعالیت هستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ری افزود: گسترش فعالیتهای نمایشی و سینمایی نیز از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای سال جدید است و با برطرف شدن مشکل کمبود فضا و مکان در این زمینه این فعالیتها نیز افزایش خواهد یافت.