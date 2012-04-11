قیمت بنزین در برخی استانها تعادلی شد/ سقوط مصرف بنزین پس از نوروز

جلیل سالاری در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز عرضه بنزین با قیمت‌های تعادلی در جایگاه‌های مرزی کشور، گفت: این طرح از روز 20 فروردین ماه سالجاری در تمامی جایگاه‌های مرزی عرضه سوخت استان‌های مختلف کشور اجرایی شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره نحوه قیمت گذاری بنزین با نرخهای تعادلی، اظهار داشت: این قیمت ها مطابق با قیمت فروش بنزین در کشورهای همجوار تعیین می شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه قطعا قیمت فروش بنزین در مرزهای مختلف متفاوت خواهد بود، تصریح کرد: در مجموع قیمت فروش بنزین 10 تا 15 درصد کمتر از مرز کشور همسایه تعیین می شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت برای فروش تعادلی در جایگاه‌های مرزی کمک به اشتغال مرزنشینان است، بیان کرد: یکی از مهمترین سیاست‌های اجرای این طرح جلوگیری از انحراف و قاچاق فرآورده‌های مختلف نفتی است.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت مصرف بنزین پس از به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی، تبیین کرد: در ایام نوروز متوسط مصرف بنزین کشور با رشدی حدود پنج درصدی به مرز 90 میلیون لیتر در روز افزایش یافت.

سالاری با یادآوری اینکه در 12 فروردین ماه سالجاری رکورد مصرف بنزین ایران به 89 میلیون لیتر در روز رسید، تاکید کرد: این در حالی است که با به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی متوسط مصرف بنزین کشور سقوط کرده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر متوسط مصرف بنزین ایران در مقایسه با سال 1390 با کاهش روبرو بوده است، خاطر نشان کرد: هم اکنون به طور میانگین روزانه 55 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود.