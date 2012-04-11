به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمود احمدی بیغش نماینده شازند در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 85 مبنی برعدم واگذاری مسئولیت نمایندگی به دیگری به ماجرای حکمیت توکلی و یکی دو نفر از نمایندگان استیضاح کننده وزیر کار اشاره کرد و گفت: در چند روز گذشته بحث استیضاح وزیر مطرح شده و این حق نمایندگان است اما رسانه ها دو نماینده را به عنوان طرف صحبت با آقای مرتضوی معرفی کرده اند سئوال این است که این دو نفر به چه شکل نماینده باقی استیضاح کنندگان شده اند؟ آیا استیضاح متعلق به کل مجلس است یا مربوط به جناح یا افراد خاص یا یک فکر خاص در مجلس؟

وی افزود: اگر استیضاح به اسم همه است باید اسم همه برده شود. در افکار عمومی این موضوع مطرح شده که 15 اردیبهشت انتخابات مرحله دوم برگزار می شود و یک عده می خواهند برای خود کلاهی بدوزند.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار احمدی بیغش، اخطار وی را وارد ندانست و گفت: این بحث مربوط به مجلس نیست. استیضاح هنوز در جلسه علنی مطرح نشده است. تعدادی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر را کرده اند چند نفر هم به نمایندگی از بقیه صحبت هایی داشته‌‌اند.

پس از توضیحات لاریجانی الیاس نادران از طراحان استیضاح نیز در واکنش به این اظهار نظر احمدی بیغش گفت: ظرف 10 روز وزیر باید با هماهنگی دولت تشریف می آورد اما چون پایان مهلت به جمعه رسید شنیدم که به روز یکشنبه موکول شده است و از مهلت 10 روزه تجاوز می کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: آقای مرتضوی خودشان به دلیل اینکه موضوع استیضاح وزیر کار انتصاب وی است از آقای توکلی خواهش کرد که بین من و آقای زاکانی که یکی از استیضاح کنندگان است حکمیت کند و تاکید کرده هر حکمی شما دهید ولو اینکه استعفا دهم، می پذیرم. بنابراین شرط این بوده است و هیچ ارتباطی به بحث استیضاح ندارد و استیضاح روز یکشنبه به شرط کنار نگذاشتن مرتضوی انجام می شود.

نادران تاکید کرد: همه استیضاح کنندگان پای کار هستند دیروز شنیدم که دولتی ها تحرکاتی انجام می دهند نگرانم قضیه 5 میلیون و 10 میلیون کمک به مساجد که در قضیه استیضاح کردان برای دولت موجب آبروریزی شد، مجددا تکرار شود.

وی گقت: من استدعایم این است که دولتی ها اجازه دهند استیضاح مسیر طبیعی خود را طی کند و نمایندگان مردم تصمیمشان را نسبت به آن بگیرند.