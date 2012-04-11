  1. سیاست
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

موافقت مجلس با اجرای آزمایشی لایحه تجارت به مدت 5 سال

موافقت مجلس با اجرای آزمایشی لایحه تجارت به مدت 5 سال

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 136 رای موافق با پیشنهاد مهلت اجرای آزمایشی لایحه تجارت به مدت 5 سال موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز بررسی پیشنهاد تعیین مهلت اجرای آزمایشی لایحه تجارت که به صورت اصل 85 قانون اساسی در کمییسون حقوقی قضایی مجلس به تصویب رسیده بود را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس با 136 رای موافق، 13رای مخالف و 12 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر با پیشنهاد اجرای آزمایشی این لایحه به مدت 5 سال موافقت کردند.

به گزارش مهر لایحه مذکور بیش از 1200 ماده و 200 تبصره دارد و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از ابتدای دوره هشتم کار بررسی آن را در دستور داشته است.

دولت از سال گذشته در صدد استرداد این لایحه برآمد و نهایتا در جلسه روز گذشته مجلس درخواست استرداد دولت برای این لایحه به رای گذاشته شد اما مجلس با این درخواست مخالفت کرد.

کد مطلب 1573992

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