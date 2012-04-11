موافقت مجلس با اجرای آزمایشی لایحه تجارت به مدت 5 سال

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز بررسی پیشنهاد تعیین مهلت اجرای آزمایشی لایحه تجارت که به صورت اصل 85 قانون اساسی در کمییسون حقوقی قضایی مجلس به تصویب رسیده بود را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس با 136 رای موافق، 13رای مخالف و 12 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر با پیشنهاد اجرای آزمایشی این لایحه به مدت 5 سال موافقت کردند.

به گزارش مهر لایحه مذکور بیش از 1200 ماده و 200 تبصره دارد و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از ابتدای دوره هشتم کار بررسی آن را در دستور داشته است.

دولت از سال گذشته در صدد استرداد این لایحه برآمد و نهایتا در جلسه روز گذشته مجلس درخواست استرداد دولت برای این لایحه به رای گذاشته شد اما مجلس با این درخواست مخالفت کرد.