پنج روز از هوای سال گذشته در کرج ناسالم بوده است

شینا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سه ایستکاه سنجش آلودگی آب و سه ایستگاه سنجش کیفیت هوا در استان البرز فعال است.



وی ادامه داد: اداره کل محیط زیست استان آلودگی های زیست محیطی در بخش های مختلف را شناسایی و به طروق متفاوت در داخل شهر و شهرک های صنعتی را پایش و جلوگیری می کند.



معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به اینکه سال گذشته مرکز کنترل پایش محیط زیست به بهره برداری رسیده است، اضافه کرد: در حال حاضر سه ایستگاه سنجش آلودگی آب در رودخانه کرج فعال و به صورت آنلاین آلودگی آب را نشان می دهد.



انصاری ادامه داد: تا کنون سه ایستگاه سنجش کیفیت هوا در سطح کرج فعال شده است که به صورت مستمر خروجی فاضلاب و دوکش های صنایع به صورت آنلاین پایش و کنترل می شود که اگر آلودگی بالاتر از استانداردها باشد مورد بررسی قرار می گیرد.



پنج روز هوای ناسالم طی یک سال گذشته



معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز اظهار داشت: از زمان راه اندازی ایستگاه سنجش آلودگی هوا در کرج تا کنون پنج روز هوای ناسالم را داشتیم که اطلاع رسانی و پیگیری انجام شد.

