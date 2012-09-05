تیم ریکرو بانوان ایران به مدال برنز دست یافت/ شانزدهمین مدال کاروان دلوار

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، تیم تیراندازی با کمان ایران که با تحمل شکست مقابل کره جنوبی از راهیابی به دیدار فینال مسابقات ریکرو تیمی بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن بازمانده بود، از ساعت 16 امروز چهارشنبه (به وقت لندن) در دیدار رده بندی این رقابت‌ها به مصاف تیم ایتالیا رفت.

در این مسابقه که در ورزشگاه Royal Artillery Barracks برگزار شد تیم کشورمان مقابل تیم ایتالیا به برتری 188 بر 184 دست یافت و مدال برنز مسابقات ریکرو تیمی بازی‌های پارالمپیک لندن را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدال تیم ریکرو بانوان ایران چهارمین مدال برنز کارون ایران در روز هفتم بازی‎های پارالمپیک لندن بود. امروز همچنین علی محمدیاری (پرتاب دیسک) جوادحردانی (پرتاب وزنه) و علی صادق زاده (وزنه برداری) صاحب مدال برنز شدند. کاروان ورزش ایران تاکنون در چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک به مدال‌های زیر دست پیدا کرده است:

مدال طلا:

جلیل باقری (پرتاب وزنه)، پیمان نصیری (دوی 1500 متر)، زهرا نعمتی (تیروکمان)، محسن کائیدی (پرتاب نیزه)، نادر مرادی، علی حسینی و مجید فرزین (وزنه برداری)

مدال نقره:

مهرداد کرم زاده (پرتاب دیسک)، محسن کائیدی (پرتاب وزنه)، روح الله رستمی (وزنه برداری) و عبدالرضا جوکار (پرتاب نیزه)

مدال برنز:

ساره جوانمردی (تفنگ بادی 10 متر)، علی صادق‌زاده (وزنه برداری) و جواد حردانی (پرتاب وزنه)، علی محمدیاری (پرتاب دیسک) و ریکرو تیمی بانوان

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.