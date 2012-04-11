به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین شمس درباره شعار امسال "پرستاری ارزشی بصیرت حرفه ای" گفت: پرستاری فی نفسه حرفه ارزشی و شغل مقدسی است و در همه ادیان الهی، دین مبین اسلام و در تاریخچه پرستاری از مشاغل مقدس به شمار می رود.

وی با اشاره به شعار ملی روز پرستار با عنوان "پرستاری ارزشی، بصیرت حرفه ای"، اظهار کرد: پرستاری ارزشی از دو بعد مادی و معنوی قابل بررسی است.

شمس ادامه داد: اولویتها و بخشهای مهم در ارزشهای معنوی، خدماتی است که پرستار به بیمار و مددجو در نظام سلامت ارائه می کند به عبارت دیگر پرستاری ارزشی در رضایت مددجو نهفته است که قطعاً رضایت خداوند متعال را نیز در پی دارد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه ارزش معنوی در حرفه پرستاری در سایر حرفه ها دیده نمی شود، گفت: ارزش مادی حرفه پرستاری هم در تولید سلامت خلاصه شده است و سلامت بزرگترین نعمتی است که خداوند متعال به بشر هدیه کرده است.

شمس از فواید خدمات پرستاری به کاهش هزینه های ناشی از تولید سلامت اشاره کرد و افزود: در بعد بصیرت حرفه ای هم می توان عنوان کرد پرستاران باید بینش، دانش، آگاهی و علم کافی نسبت به مسائل حرفه ای داشته باشند که به تحلیل حرفه ای و در نهایت حساسیت حرفه ای منجر می شود و پرستار باید نسبت به مسائل شغلی خویش دغدغه داشته باشد.