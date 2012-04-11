مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با قدرت اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور اسلامی ایران صبح چهارشنبه در دومین روز از سفر استانی خود به استان هرمزگان در دیدار عمومی با مردم شهرستان پارسیان با اظهار اینکه طرح هدفمندی یارانه ها با قدرت ادامه خواهد یافت، بیان داشت: دولت مصمم است مرحله دوم هدفمندی یارانه را در سال 91 اجرا کند.

وی با بیان اینکه هر ایرانی می تواند 70 - 80 هزار تومان در ماه دریافت کند، اظهارداشت: این گفته به مذاق برخیها خوش نیامد و حرفهایی زدند که ربطی به هدفمندی یارانه ها ندارد و سعی کرده اند با سنگ اندازی جلوی اجرای مرحله دوم هدفمندی را بگیرند.

رئیس جمهور تصریح کرد: ناآرام کردن بازار سکه و ارز بازی افرادی بود که منافعشان با اجرای هدفمندی یارانه ها به خطر می افتد اما نوسانات بازار ارز و سکه ربطی به اجرای هدفمندی یارانه ها ندارد و دولت سعی خواهد کرد با اصلاح امور مالیاتی و اصلاح نظام بانکی جلوی بسیاری از رانت خواریها و بی عدالتیها را بگیرد.

احمدی نژاد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را نوعی مبارزه در مقابل افراد سودجو و زیاده خواه عنوان کرد و افزود: طبیعی است برخی که 50 یا 60 سال است ثروت بادآورده را بدون پرداخت مالیات و حق مردم به دست آورده اند از اجرای این طرح متضرر شده و موجب شود تا مقابل اجرای طرح ایستادگی کنند.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: مردم ایران در طول تاریخ نشان داده اند که در مقابل ناعدالتیها و ظلم ستم ایستاده و پای حق خود خواهد ایستاد و تمام دشمنان داخلی و خارجی خود را پشیمان خواهند کرد.

وی با بیان اینکه برای ساختن ایران همه باید بسیج شویم، گفت: لازمه پیشرفت، کار و همدلی است و دولت و ملت می توانند در کار هم ایرانی آباد و زیبا بسازند.

احمدی نژاد اضافه کرد: دولت تمامی زیرساختهای لازم برای پیشرفت را فراهم کرده و با برنامه ریزیهایی که توسط همکاران صورت گرفته امسال شاهد یک جهش چشمگیری در توسعه و آبادانی ایران خواهیم بود.

ایران یک فرهنگ جاری است

رئیس جمهور با بیان اینکه برخی از گفتن ایران ناراحت و گلایه دارند، بیان داشت: وقتی می گوییم ایران یعنی اینکه ایران یک فرهنگ جاری است زمانیکه به کشورهای مختلف سفر کنیم نشانه های فرهنگی و قومیتی را به عنوان یک میراث ایرانی در این کشورها می توان مشاهده کرد.

احمدی نژاد راه حل مشکلات جامعه بشری را توسل به فرهنگ ناب محمدی عنوان کرد و افزود: الگوگرفتن از فرهنگ ناب محمدی می تواند بسیاری از مشکلات امروزی جامعه بشری را حل و فصل کند.

وی تصریح کرد: ایرانیان در طول تاریخ همیشه به دنبال صلح و دوستی با ملتهای مختلف بوده اند و تاریخ گواه این گفته است و همیشه ایرانیان همانگونه که در شادیهای ملتهای دیگر شریک بوده در غم آنها هم شریک بوده اند و ملت ایران به دنبال عدالت و عدالت خواهی است.