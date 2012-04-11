کاهش 50 درصدی جرایم انتخاباتی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی در جلسه ستاد مبارزه با جرایم خاص استان، با تقدیر از تلاش دست اندرکاران و حضور دشمن شکن مردم در انتخابات سال گذشته مردم استان را به رعایت قانون در انتخابات دور دوم مجلس شواری اسلامی دعوت کرد.

وی از ارائه 81 هزار و 430 مورد خدمات رایگان توسط واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری های استان خبر داد و افزود: این خدمات در طول دو ماه آخر سال 90 ارائه شده است.

رئس کل دادگستری استان ارشاد و مشاوره حضوری و تلفنی، تنظیم داخواست، وکالت و کارشناسی معاضدتی، انجام و پیگیری استعلامات و دعوت به صلح و سازش را از جمله این خدمات برشمرد.

به گفته وی در سال گذشته بیش از 41 هزار نفر طی دیدار و ملاقات با مقامات قضایی استان مشکلات حقوقی و قضایی خود را مطرح و دستورات لازم را دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: در تشکیلات اداری، احساس مسئولیت، نظم در امور، هماهنگی کامل با سایر همکاران و مجموعه و وحدت و همدلی باید تقویت شود تا اهداف سازمانی درخدمت رسانی، بصورت مطلوبتر تحقق یابد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچینن با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری، از برنامه های تشکیلات قضایی استان نسبت به این نامگذاری خبر داد و یادآور شد: در سال جدید تمام تلاش خود را برای افزایش رضایت عمومی نسبت به دادگستری و تحقق سیاست های کلی نظام انجام خواهیم داد.

قضات در تامین رضایت مردم تلاش کنند



وی احقاق حق و اجرای عدالت را مطالبه اساسی مردم از دستگاه قضایی دانست و تأکید کرد: قضات و کارمندان در هر جایگاههایی که قرار دارند برای تحقق این مطالبه به حق، تمام تلاش خود را بیش از پیش انجام دهند.

این مقام قضایی نقش حفاظت و اطلاعات را در حفظ و ارتقای استقلال دستگاه قضایی محوری و مهم دانست و عنوان کرد: احترام به جایگاه دستگاه قضایی بر همه واجب است و هیچ واحدی حق مقاومت در برابر اجرای قانون را ندارد.

رضایی تاکید کرد: دادگستری کل استان اردبیل مصمم است ضمن ارتقای سلامت قضایی و توجه به اتقان واستحکام آرا، احکام صادره از دادگاهها را در سریع ترین زمان ممکن و در مورد هر شخص و فرد و گروهی که محکوم است، با اقتدار اجرا کند.