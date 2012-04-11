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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

رضایی خبر داد:

کاهش 50 درصدی جرایم انتخاباتی در اردبیل

کاهش 50 درصدی جرایم انتخاباتی در اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان اردبیل از کاهش 50 درصدی جرایم انتخاباتی در استان اردبیل نسبت به دوره های گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی در جلسه ستاد مبارزه با جرایم خاص استان، با تقدیر از تلاش دست اندرکاران و حضور دشمن شکن مردم در انتخابات سال گذشته مردم استان را به رعایت قانون در انتخابات دور دوم مجلس شواری اسلامی دعوت کرد.

وی از ارائه 81 هزار و 430 مورد خدمات رایگان توسط واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری های استان خبر داد و افزود: این خدمات در طول دو ماه آخر سال 90 ارائه شده است.

رئس کل دادگستری استان ارشاد و مشاوره حضوری و تلفنی، تنظیم داخواست، وکالت و کارشناسی معاضدتی، انجام و پیگیری استعلامات و دعوت به صلح و سازش را از جمله این خدمات برشمرد.

به گفته وی در سال گذشته  بیش از 41 هزار نفر طی دیدار و ملاقات با مقامات قضایی استان مشکلات حقوقی و قضایی خود را مطرح و دستورات لازم را دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: در تشکیلات اداری، احساس مسئولیت، نظم در امور، هماهنگی کامل با سایر همکاران و مجموعه و وحدت و همدلی باید تقویت شود تا اهداف سازمانی درخدمت رسانی، بصورت مطلوبتر تحقق یابد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچینن با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری، از برنامه های تشکیلات قضایی استان نسبت به این نامگذاری خبر داد و یادآور شد: در سال جدید تمام تلاش خود را برای افزایش رضایت عمومی نسبت به دادگستری و تحقق سیاست های کلی نظام انجام خواهیم داد.

قضات در تامین رضایت مردم تلاش کنند

وی احقاق حق و اجرای عدالت را مطالبه اساسی مردم از دستگاه قضایی دانست و تأکید کرد: قضات و کارمندان در هر جایگاههایی که قرار دارند برای تحقق این مطالبه به حق، تمام تلاش خود را بیش از پیش انجام دهند.

این مقام قضایی نقش حفاظت و اطلاعات  را در حفظ و ارتقای استقلال دستگاه قضایی محوری و مهم دانست و عنوان کرد: احترام به جایگاه دستگاه قضایی بر همه واجب است و هیچ واحدی حق مقاومت در برابر اجرای قانون را ندارد.

 رضایی تاکید کرد: دادگستری کل استان اردبیل مصمم است ضمن ارتقای سلامت قضایی و توجه به اتقان واستحکام آرا، احکام صادره از دادگاهها را در سریع ترین زمان ممکن و در مورد هر شخص و فرد و گروهی که محکوم است، با اقتدار اجرا کند.

کد مطلب 1574009

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