به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدشهاب الدین صدر در پیامی به مناسبت روز دندانپزشکی اظهارداشت: حفظ و ارتقای سلامت که حق و نیاز اساسی همنوعان به شمار می‌رود، ثمره دانش، مهارت و تجربه تمامی گروههای جامعه پزشکی است. در این میان سلامت دهان و دندان از اهمیت بسیاری برخوردارست که در آموزه‌ های اسلامی نیز متجلی گردیده و به ویژه با توجه به شیوع بیماریهای دهان و دندان و هزینه های سنگین درمان آن، دندانپزشکان نقش بسیار مهمی در حفظ سلامت همنوعان و زدودن درد از سیمای دردمندان و ایجاد جامعه‌ای سالم، شاداب، مولد و با طراوت بر عهده دارند.

وی افزود: دندان پزشکان و فعالان این عرصه بویژه در چند سال اخیر، با مشکلات زیادی از تحریمها و کمبودهای تجهیزاتی و مواد مصرفی تا کم توجهی و بی توجهی به انتظارات و ضرورتهای حوزه سلامت دهان و دندان مواجه بودند اما با بزرگ منشی و دلسوزی، تمامی مشکلات را تحمل نموده و در خدمت به بیماران و مردم قدرشناس کشورمان لحظه ای فرو گذار نبوده‌اند.

صدر در ادامه گفت: جامعه دندان پزشکان کشور، با جمعیتی افزون بر 22 هزار نفر و با خلوص نیت و آراسته به دانش و مهارت روز و نوین، می تواند بیش از این و بهتر از این در خدمت سلامت مردم قرار بگیرد و این وظیفه و مسئولیت بیش از همه بر عهده دولت و دستگاههای متولی سلامت است.

وی افزود: در حال حاضر دوره کمبود متخصص و نیروی انسانی ماهر در عرصه بهداشت دهان و دندان را پشت سر گذاشته ایم و با وجود تمام محدودیتهای اعمال شده از سوی کشورهای انحصارطلب و زورگو، در حوزه دانش و علوم روز دندانپزشکی چه در حوزه درمان و چه در بخش تولید تجهیزات و مواد مصرفی به خودکفایی رسیده ایم و زمینه مناسب برای صادرات این دانش و فناوری به خارج از مرزهای کشور فراهم شده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: اکنون که به کوشش مسئولان حوزه سلامت در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بستر رشد علمی و آموزشی در علوم پزشکی به خصوص سلامت و بهداشت دهان و دندان فراهم شده و همگان شاهد نتایج چشمگیر آن در کنترل بیماریها هستیم توجه به ضرورتهای جدید و نوپدید در این عرصه بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، بررسیهای محققان و پژوهشگران نشان می دهد که تغییر سبک زندگی مردم و افزایش تنوع غذاها و نوشیدنیها در جامعه امروز، مشکلات و بیماریهای جدید دهان و دندان را سبب شده است از همین رو ضمن لزوم انجام مطالعات کارشناسی و جامعه محور باید بر مقوله پیشگیری و بهداشت تاکید نمود.

وی افزود: دور از واقعیت نیست اگر به صراحت اعلام شود که در حال حاضر، پیشگیری مهمترین راه درمان بیماریهای دهان و دندان در کشور است و استفاده روزانه و مستمر از وسایل کم هزینه پیشگیری همچون مسواک و نخ دندان، منجر به کاهش چشمگیر بیماریها و هزینه های هنگفت دندانپزشکی خواهد شد.

صدر در پایان گفت: از سوی دیگر توجه مسئولان و سیاستگذاران به دغدغه های جامعه دندانپزشکی کشور و رفع فوری کمبود اعتبارات و اصلاح نوع نگاه در حوزه سیاست گذاری و تخصیص اعتبارات این بخش و نیز ایجاد پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی برای بهره گیری عموم مردم از این خدمات، از جمله خواسته های به حق مردم، جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی است.