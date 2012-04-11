  1. جامعه
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۰۲

پوشش بیمه‌ای خدمات دندانپزشکی از خواسته های به حق مردم است

پوشش بیمه‌ای خدمات دندانپزشکی از خواسته های به حق مردم است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به هزینه های سنگین درمان بیماریهای دهان و دندان، گفت: توجه مسئولان به دغدغه های جامعه دندانپزشکی و ایجاد پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی، از جمله خواسته های به حق مردم، جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدشهاب الدین صدر در پیامی به مناسبت روز دندانپزشکی اظهارداشت: حفظ و ارتقای سلامت که حق و نیاز اساسی همنوعان به شمار می‌رود، ثمره دانش، مهارت و تجربه تمامی گروههای جامعه پزشکی است. در این میان سلامت دهان و دندان از اهمیت بسیاری برخوردارست که در آموزه‌ های اسلامی نیز متجلی گردیده و به ویژه با توجه به شیوع بیماریهای دهان و دندان و هزینه های سنگین درمان آن، دندانپزشکان نقش بسیار مهمی در حفظ سلامت همنوعان و زدودن درد از سیمای دردمندان و ایجاد جامعه‌ای سالم، شاداب، مولد و با طراوت بر عهده دارند.

وی افزود: دندان پزشکان و فعالان این عرصه بویژه در چند سال اخیر، با مشکلات زیادی از تحریمها و کمبودهای تجهیزاتی و مواد مصرفی تا کم توجهی و بی توجهی به انتظارات و ضرورتهای حوزه سلامت دهان و دندان مواجه بودند اما با بزرگ منشی و دلسوزی، تمامی مشکلات را تحمل نموده و در خدمت به بیماران و مردم قدرشناس کشورمان لحظه ای فرو گذار نبوده‌اند.

صدر در ادامه گفت: جامعه دندان پزشکان کشور، با جمعیتی افزون بر 22 هزار نفر و با خلوص نیت و آراسته به دانش و مهارت روز و نوین، می تواند بیش از این و بهتر از این در خدمت سلامت مردم قرار بگیرد و این وظیفه و مسئولیت بیش از همه بر عهده دولت و دستگاههای متولی سلامت است.

وی افزود: در حال حاضر دوره کمبود متخصص و نیروی انسانی ماهر در عرصه بهداشت دهان و دندان را پشت سر گذاشته ایم و با وجود تمام محدودیتهای اعمال شده از سوی کشورهای انحصارطلب و زورگو، در حوزه دانش و علوم روز دندانپزشکی چه در حوزه درمان و چه در بخش تولید تجهیزات و مواد مصرفی به خودکفایی رسیده ایم و زمینه مناسب برای صادرات این دانش و فناوری به خارج از مرزهای کشور فراهم شده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: اکنون که به کوشش مسئولان حوزه سلامت در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بستر رشد علمی و آموزشی در علوم پزشکی به خصوص سلامت و بهداشت دهان و دندان فراهم شده و همگان شاهد نتایج چشمگیر آن در کنترل بیماریها هستیم توجه به ضرورتهای جدید و نوپدید در این عرصه بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، بررسیهای محققان و پژوهشگران نشان می دهد که تغییر سبک زندگی مردم و افزایش تنوع غذاها و نوشیدنیها در جامعه امروز، مشکلات و بیماریهای جدید دهان و دندان را سبب شده است از همین رو ضمن لزوم انجام مطالعات کارشناسی و جامعه محور باید بر مقوله پیشگیری و بهداشت تاکید نمود.

وی افزود: دور از واقعیت نیست اگر به صراحت اعلام شود که در حال حاضر، پیشگیری مهمترین راه درمان بیماریهای دهان و دندان در کشور است و استفاده روزانه و مستمر از وسایل کم هزینه پیشگیری همچون مسواک و نخ دندان، منجر به کاهش چشمگیر بیماریها و هزینه های هنگفت دندانپزشکی خواهد شد.

صدر در پایان گفت: از سوی دیگر توجه مسئولان و سیاستگذاران به دغدغه های جامعه دندانپزشکی کشور و رفع فوری کمبود اعتبارات و اصلاح نوع نگاه در حوزه سیاست گذاری و تخصیص اعتبارات این بخش و نیز ایجاد پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی برای بهره گیری عموم مردم از این خدمات، از جمله خواسته های به حق مردم، جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی است.

کد مطلب 1574012

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