به گزارش خبرگزاری مهر، ولید الحلی در گفتگو با سومریه نیوز از کشورهایی که به طارق الهاشمی پناه داده اند خواست این موضوع را درک کنند که بغداد واکنش متقابلی به این مسئله نشان خواهد داد.

الحلی در ادامه از کشورهای قطر، عربستان سعودی و ترکیه که طارق الهاشمی اخیرا به آنها سفر کرده خواست که اگر به برقراری رابطه حسنه با عراق تمایل دارند از اقدامات تحریک آمیز خودداری کنند.

وی گفت: به زودی ابعاد جدیدی از دست داشتن طارق الهاشمی در اقدامات تروریستی در عراق را فاش خواهیم کرد. به گفته الحلی، موضوع الهاشمی قضایی است نه سیاسی و به کشته و زخمی شدن بیش از هزار عراقی مربوط است.

این نماینده عراقی تصریح کرد: چیزهایی که تاکنون درباره جنایات طارق الهاشمی گفته شده تنها مربوط به 150 مورد است، اما جنایات دیگری نیز توسط وی انجام شده که در آینده فاش خواهد شد.

الحلی در بخش دیگر سخنان خود از طارق الهاشمی خواست اگر بی گناه است خود را به دستگاه قضایی عراق تحویل دهد و از راهکارهای قانونی برای تبرئه خود استفاده کند.

طارق الهاشمی در حالی که تحت پیگرد قرار دارد و نباید از عراق خارج شود اوایل ماه جاری میلادی به برخی کشورهای منطقه سفر کرده است.

دفتر ریاست جمهوری عراق در این رابطه اعلام کرد که الهاشمی بدون موافقت جلال طالبانی عراق را ترک کرده و اظهارات وی در خارج از عراق با دیدگاه های طالبانی تطابق ندارد.