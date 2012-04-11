به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر به دلیل شرایط مناسب جوی هم اکنون به عنوان قطب اصلی تولید کنار پیوندی کشور تبدیل شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: تاکنون 650 تن کنار پیوندی از باغات استان برداشت شده که پیش‌بینی می شود تا پایان فصل امسال بالغ بر 700 تن کنار پیوندی از باغات استان برداشت شود.

وی با اشاره به توجه ویژه مسئولان سازمان متبوع خود در خصوص توسعه کشت این محصول در استان یاد آور شد: با مطالعات و اقداماتی که توسط مرکز تحقیقات و مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان برای توسعه این محصول انجام شده است، هم اکنون75 هکتار از اراضی استان بوشهر زیر کشت این محصول است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به استقبال کشاورزان و باغداران استان به توسعه کشت این محصول، شهرستانهای دشتی و دشتستان را از عمده ترین مناطق کشت این محصول در استان بوشهر برشمرد.

عمرانی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی، ارتقای دانش، بینش و مهارت بهره‌برداران و تولیدکنندگان و توسعه نظام بهره‌برداری در بخش کشاورزی ازجمله برنامه‌های ما در راستای ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه بهبود کارایی مصرف نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی از اولویتهای برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی است، بیان کرد: افزایش راندمان آبیاری در همه مراحل تأمین، انتقال، توزیع، تحویل و مصرف آب، تعیین الگوی کشت بهینه در راستای افزایش بهره‌وری عوامل و نهادهای تولید، نوسازی و بازسازی ادوات، تجهیزات و ماشین‌ها در بخش کشاورزی از دیگر سیاست‌هایی است که در سازمان جهاد کشاورزی دنبال می‌کنیم.

کیفیت کنار تولیدی استان بسیار مرغوب تر از محصول وارداتی آن است که برداشت این محصول از اسفندماه آغاز و تا اواخر فروردین ادامه دارد.