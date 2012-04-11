9 میلیارد کیلووات انرژی برق توسط شرکت آذربایجان شرقی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی حمزه خسروشاهی امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته همکاران این شرکت در نیروگاه های تابعه با تلاش شبانه روزی تمام همت خود را برای تامین پایدار انرژی برق انجام دادند که در این بین واحد بخار نیروگاه تبریز با به کارگیری 36 و 98 صدم درصد راندمان موفق به تولید چهار میلیارد و 103 میلیون و 553 هزار کیلووات انرژی خالص برق شد.



وی اظهار داشت: در واحدهای گازی فیات تبریز با راندمان 22 و 72صدم درصد 25 میلیون و 251 هزار کیلو وات انرژی خالص برق و در واحدهای گازی صوفیان با 23 و 6صدم درصد راندمان تولید129 میلیون و 262 هزار کیلوات انرژی خالص برق را شاهد بودیم.



خسروشاهی همچنین اضافه کرد: واحدهای بخار نیروگاه سهند توانست با راندمان 38 و هشت صدم درصد 3 میلیارد و 875 میلیون و 611 هزار کیلووات انرژی خالص برق و واحدهای سیکل ترکیبی سبلان با 30ممیز 52 صدم درصد راندمان تولیدی یک میلیارد و 755 هزار و 844هزار کیلو وات انرژی خالص برق تولید کند.



مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی ادامه داد: بدین ترتیب واحدهای تولیدی این شرکت در مجموع با راندمان کلی 35 و 77 صدم درصد نسبت به سال 1389به مقدار سه و چهار دهم درصد افزایش تولید خالص داشته است.



خسروشاهی گفت: در کنار تولید، همکاران تعمیرات شرکت نیز نسبت به نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی به صورت 24 ساعته همت گماشته اند به طوری که در طول سال 1390 در نیروگاه تبریزبه تعداد یک مورد تعمیرات دوره ای، یک مورد تعمیرات نیمه اساسی، یک مورد تعمیرات بازسازی، یک مورد تعمیرات اساسی و در واحدهای نیروگاه حرارتی سهند بناب تعداد سه مورد تعمیرات دوره ای، و یک مورد تعمیرات اساسی و در واحد های گازی نیروگاه صوفیان تعداد پنج مورد تعمیرات بازدید از مناطق داغ و یک مورد تعمیرات اساسی و در واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان نیز تعداد 9 مورد تعمیرات دوره ای با دستان پرتلاش و صنعتگر تعمیرات شرکت صورت گرفته است.



وی تصریح کرد: در این میان نظارت کارشناسان دفتر بررسی های فنی در طول بهره برداری و تعمیرات نیز از امور بدیهی است که چه در دوران بهره برداری و چه در دوران تعمیرات به عنوان ناظری مسلط بر امور احاطه داشتند.