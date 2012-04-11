به گزارش خبرگزاری به نقل از PNA، کتاب «یاشار کمال از خودش می‌گوید» که متن گفتگوی بلند «آلان باسکو» نویسنده و روزنامه‌نگار ترک با یاشار کمال نویسنده کردتبار اهل ترکیه است، در اقلیم کردستان عراق منتشر شد.

در این گفتگوی مفصل، زوایای پیدا و پنهان بسیاری از زندگی یاشار کمال بیان شده است.

کمال در این کتاب به سوالات متعدد باسکو پاسخ داده و درباره زندگی و نحوه خلق آثارش با او به گفتگو نشسته است.

این کتاب توسط «بکر شوانی» از ترکی به کردی برگردانده شده و در 312 صفحه و با شمارگان 500 نسخه از سوی وزارت فرهنگ دولت اقلیم کردستان عراق چاپ و منتشر شده است.

یاشار کمال از نویسندگان معاصر مشهور و کردتبار ترکیه و هم اکنون در آستانه 80 سالگی است. نام اصلی او «کمال صادق گوکچَلی» و والدینش از کردهای تنگدست وان بودند. یاشار کمال کودکی بسیار سختی را پشت سر گذاشت و در این ایام بود که یک چشم خود را از دست داد. وی همچنین شاهد به قتل رسیدن پدرش هنگام نماز خواندن در مسجد بود.

این نویسنده کردتبار ترکیه‌ای در میان خوانندگان ایرانی هم نامی آشناست. بیشتر رمان‌های یاشار کمال به زبان فارسی ترجمه شده و مقبولیت خاص و عام، یافته است. آثار کمال اگر چه از متن سرزمین و جغرافیایی محدود و مشخصی برآمده‌اند، ساختار و محتوایی جهانی دارند. رمان «اینجه ممد» او تا کنون به بیش از 20 زبان منتشر شده و بارها به فیلم در آمده است.