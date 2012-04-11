95 درصد آبخوریهای مدارس تهران از سرویسهای بهداشتی منفک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زمانی عصر سه شنبه در همایش سلامت که به مناسبت هفته جهانی سلامت در سالن ولایت اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برگزار شد، افزود: با توجه به تراکم دانش آموز و زیادی فضا 95 درصد آبخوریهای دانش آموزی مدارس از سرویسهای بهداشتی تفکیک شده و پنج درصد باقی مانده نیز تا پایان سال جاری تفکیک خواهد شد.

وی در ارتباط با غربالگری و رسیدگی به وضعیت دهان و دندان دانش آموزان بیان کرد: حوزه بهداشت اداره آموزش وپرورش این مهم را انجام داده است.

این مسئول ادامه داد: هرسال از هجدهم تا 24 فروردین به عنوان هفته سلامت موضوع جهانی سلامت مطرح می شود و به تبع این مناسبت، اداره کل شهرستانهای استان تهران شعارهفته سلامت با عنوان زندگی سالم و طول عمر بیشتررا در دستور کار خود قرار داده است.

وی یادآور شد: ما نیز تلاش کرده ایم مجریان و کسانی که در امر تعلیم و تربیت نسبت به موضوع سلامت اهمیت بیشتری داده اند و تلاش بیشتری کرده اند تقدیر کنیم.

زمانی افزود: 350 نفر از عوامل اجرایی و آموزشی حوزه اداره کل و ادارات نواحی و رؤسایی که کار بیشتری در این حوزه انجام داده اند و مربیانی که در مدارس به نحو مطلوب و شایسته در امر سلامت فعالیت کرده اند را انتخاب و از آنان قدردانی کردیم.

وی اظهار داشت: موضوع سلامت همانند بعضی از موضوعات اساسی و مهم دارای نقش کلیدی است که هم در بخش جسمی و هم دربخش سلامت روان می تواند تأثیرگذاری بسیار زیادی داشته باشد، بنابر این باید به این موضوع به نحو مطلوب بپردازیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم بحث سلامت را که همیشه در دستور کار این اداره قرار داشته است را بحث توزیع شیر است.

افزایش نسبی قد و کاهش بیماریها از اهداف طرح توزیع شیر است

وی گفت: افزایش نسبی قد و کاهش بیماریها وپوکی استخوان در سنین بالاتر از اهداف اجرای طرح توزیع شیر است.

زمانی در ارتباط با بحث سلامت روان و انجام کارهای زیر ساختی در مورد نهادینه کردن فرهنگ رانندگی صحیح گفت: در حوزه راهنمایی و رانندگی به مناسبتهای مختلف از مسئولان امردر ابتدای سال تحصیلی ودر طول سال تحصیلی دعوت می کنیم که به دانش آموزان در این مورد آموزشهای لازم را بدهند.

طرح همیاران پلیس تأثیر قابل توجهی در کاهش تخلفات داشته است

وی ادامه داد: طرح همیاران پلیس که هم اکنون در کشور جا افتاده است بنا به بیان مسئولان حوزه راهنمایی و رانندگی تأثیر قابل توجهی در کاهش تخلفات داشته است و حضور مسئولان برای طرح موضوعاتی از این قبیل باید بیشتر شود.

این مسئول عنوان کرد: یکی از مواردی که درسال جاری وزارتخانه برای آن پست در نظر گرفته و با عنوان رئیس اداره کارشناسانی را در اختیارشان قرارداده معاونت پیشگیری است که تا به حال در آموزش وپرورش این اتفاق نیفتاده بود و این اتفاق مبارکی است که برای نخستین بار در موزش و پرورش روی می دهد.

فرهنگ سلامت در میان دانش آموزان نهادینه می شود

وی افزود: بنابر این مسیر سلامت را به گونه ای طراحی کرده ایم که دانش آموزان درمرحله نخست نسبت به موضوع سلامت آگاهی بیشتری پیدا کنند و فرهنگ سلامت درفکر، ذهن و اندیشه آنها نهادینه شود.

زمانی یادآور شد: اگر دربحث پیشگیری خوب کار کنیم هزینه های بعدی کمتری خواهیم پرداخت وهزینه های جانبی را نخواهیم داشت و بهترین مکان وزمان برای موضوعات این چنینی پایه ابتدایی و پیش دبستانی در آموزش و پرورش است که به عنوان کار پایه ای و زیر ساختی انجام دهیم.