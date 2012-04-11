277 هزار نفر از برنامه های قرآنی حرم رضوی بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مرکز مدیریت راههای راه و ترابری خراسان رضوی از ثبت یک میلیون و 865 هزار تردد در 25محور اصلی و شریانی استان در فاصله 12 الی 18 فروردین ماه 91 خبر داد.
محمد سیاسی افزود: با توجه به پایان تعطیلات نوروزی و کاهش حجم سفرهای جاده ای، آمار تردد محورها نیز به طرز محسوسی کاهش یافته است.
وی بیشترین آمار تردد را مربوط به محور مشهد - چناران با 289هزار تردد دانست و عنوان کرد: محورهای مشهد - باغچه با 231هزار و 500 گذر و باغچه - نیشابور با 154 هزار و 300 تردد در ردیفهای بعدی قرار می گیرند.
پیوند فرهنگی میان شهرهای نیشابور و خوی برگزار میشود
همایش روز ملی بزرگداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری با تاکید بر پیوند فرهنگی میان شهرهای نیشابور و خوی و پاسداشت مقام معنوی عطار نیشابوری و شمس تبریزی برگزار میشود.
محمدکاظم صادقی شهردار نیشابور اظهارداشت: این همایش طی روزهای 24 و 25 فروردین ماه سال جاری در شهر نیشابور برگزار میشود.
کشف دو رأس قوچ و میش وحشی و دو رأس آهو در کلات
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست کلات از کشف یک رأس قوچ وحشی، یک راس میش وحشی و دو رأس آهو توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خبر داد.
علی حسین نژاد اظهار داشت: همچنین یک قبضه اسلحه برنو غیر مجاز به همراه 6 تیر فشنگ ساچمه زنی نیز از متخلفان کشف و ضبط شده است.
یک میلیارد ریال هزینه آماده سازی چناران برای استقبال از بهار
شهردار چناران از هزینه شدن یک میلیارد ریال برای استقبال از بهار و اقدامات نوروزی در این شهر خبر داد.
حجت الله حیدری اظهارکرد: شهرداری چناران به خاطر قرار گرفتن در نزدیکی مرکز استان پروژه هایی را به منظور استقبال از نوروز و ایجاد شرایط بهتر برای مسافران نوروزی این شهر با صرف یک میلیارد ریال به اجرا گذاشت.
بهره مندی 277 هزار نفر از برنامه های قرآنی حرم رضوی
معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از بهره مندی بیش از 277 هزار نفر از برنامههای قرآنی این معاونت در ایام نوروز خبر داد.
حجتالاسلام جلال حسینی اظهارکرد: ترتیل کلام الله مجید، محفل انس با قرآن ویژه عموم، محفل انس با قرآن ویژه خواهران، جنگ قرآنی کودکان و جلسات قرائت کلامالله مجید محافل قرآنی برگزار شده ویژه ایام نوروز برای عموم زائران بارگاه منور رضوی بود.
بازدید 13 هزار و 500 نفر از نمایشگاههای موضوعی حرم رضوی
معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از بازدید 13 هزار و 500 نفر از نمایشگاههای کبوترانه و حکایت آفتاب در ایام تعطیلات نوروز 91 خبر داد.
جلال حسینی اظهارکرد: این افراد در قالب 711 گروه از این نمایشگاهها بازدید کردند و بیش از شش هزار نفر با بازدید از نمایشگاه حکایت آفتاب با هشت درس از زندگی حضرت رضا(ع) آشنا شدند.
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