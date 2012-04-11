نخستین یادواره شهدای جاویدالاثر در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید دهقانی افزود: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهزا(س)، نخستین یادواره شهدای جاویدالاثر در کانون امام علی(ع) برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این یادواره در راستای ارج نهادن به مقام والای شهدای گرانقدر برگزار می شود، افزود: شهدا باید به عنوان بهترین الگو به جوانان معرفی شوند.

دهقانی با بیان اینکه شهدا نمونه های ایثار و گذشت واقعی هستند، یادآور شد: جوانان و نوجوانان کشور با مطالعه زندگی این شهدا می توانند راه درست زندگی کردن را بیاموزند و در مسیر درست زندگی قدم بگذارند.

وی در ادامه با بیان اینکه برنامه های متعدی به مناسبت سالروز شهادت فاطمه زهرا(س) در کانون امام علی(ع) برگزار می شود، یادآور شد: رونمایی از نرم افزار شهدای جاویدالاثر و معرفی 130 نفر از شهدای جاویدالاثر در (اول اردیبهشت) امسال در مسجد قبا برگزار می شود.

مدیرمسئول کانون تخصصی "قرآن و نماز" امام علی(ع) برگزاری مراسم سخنرانی، رونمایی از نرم افزار معرفی شهدای جاویدالاثر، اجرای تواشیح توسط اعضا و برگزاری برنامه های عزاداری را از برنامه های این کانون در سالروز شهادت حضرت فاطمه(ص) عنوان کرد.

دهقانی با بیان اینکه تکلیف ما در برابر شهدا بسیار سنگین است، تصریح کرد: همه مردم کشور در برابر خون شهدا مسئول هستند و باید در برابر توطئه های دشمنان ایستادگی کنند تا خون این عزیزان به ثمر برسد.

دهقانی با اشاره به اینکه شهدا با خون خود درخت انقلاب را آبیاری کردند، تصریح کرد: این انقلاب با خون هزاران شهید آبیاری شده و جوانان و نوجوانان ما باید قدر آن را بدانند و ادامه دهنده راه شهدا باشند.

برگزاری دوره های تفسیر قرآن کریم در مسجد محمد رسول الله زنجان

مسئول اطلاع رسانی کانون فرهنگی وهنری آیت‌الله صائینی زنجان گفت: تفسیر قرآن کریم با حضور استاد دانشگاه زنجان در مسجد محمد رسول الله برگزار می شود.

محسن اسلامی افزود: کانون فرهنگی آیت‌الله صائنی در سال 87 تاسیس و با تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای کانون و مساعدت بی شائبه دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، فعالیت‌های متنوع کانون از زمان تاسیس با جدیت دنبال می شود.

وی به برنامه های این کانون اشاره کرد و گفت: تفسیر قرآن کریم توسط "دکتر محمدحسین صائنی"، فرزند آیت‌الله صائنی هر هفته روزهای جمعه طرف صبح درمسجد رسول الله زنجان، برگزاری جلسات با موضوع بازخوانی فرازهایی از احادیث معصوم(ع) توسط دکتر اجاقلو از اساتید دانشگاه زنجان به صورت هفتگی در محل کانون از جمله برنامه های کانون فرهنگی و هنری آیت الله صائینی است.

مسئول اطلاع رسانی کانون فرهنگی وهنری آیت‌الله صائنی اضافه کرد: تبدیل سخنرانی های مرحوم آیت ‌الله صائنی (ره) به نرم افزار و لوح فشرده که این آثار در طول بیست سال سخنرانی‌های وی در قالب کاست تهیه شده و با توجه به مرور زمان خطر از بین رفتن آن‌ها می‌ رفت که هم ‌اکنون بخش اعظمی از این کار آماده ارائه به علاقمندان است از دیگر فعالیت های این کانون است.

اسلامی اظهار کرد: فایل های صوتی سخنرانی های عالم برزخ، زیارت جامعه کبیره، حضرت ولی عصر(عج)، اسماء الحسنی، شهادت حضرت زهرا(س)، ولایت الهی، معراج حضرت رسول اکرم (ص)، تزکیه نفس، جاودانگی امام حسین (ع)، ادب الانبیاء، انسان و ظلم، عدالت اجتماعی ( محرم 74) در قالب CD آماده ارائه به علاقمندان است.

به گفته وی، تفسیر سوره اعراف، تفسیر سوره انعام، شرح مناجات خمس عشر، تفسیر سوره حمد و تفسبر سوره مبارکه قدر از دیگر فایل های صوتی این عالم فقید در قالب CD آماده ارائه می باشد.

مسئول اطلاع رسانی کانون فرهنگی وهنری آیت‌الله صائنی، با بیان اینکه معرفی اندیشه‌ها و آثار آیت‌اله صائنی مخصوصا به نسل جوان زمینه رشد فکری جوانان را فراهم می‌ کند، ابراز داشت: در صورت به‌ روز کردن این آثار، به بسیاری از سؤالات، شائبه ها و دغدغه های نسل جوان در مسائل دینی پاسخ داده خواهد شد.

اسلامی، همچنین برگزاری جلسات سخنرانی در ماه مبارک رمضان، جلسات سخنرانی دردهه اول ماه محرم ومراسم سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران باوفایش و پیاده سازی بیات وسخنرانی های مرحوم آیت الله صائنی(ره) را از دیگر فعالیت های این کانون عنوان کرد و یادآورشد: اطلاع رسانی برنامه های کانون با سامانه پیام کوتاه و فعالیت کتابخانه‌ کانون مجهز به بیش 2 هزار کتاب‌ دینی و فلسفی از دیگر فعالیت های این کانون محسوب می شود.

وی ادامه داد: سخنرانی خطبه امام حسین (ع) درمناء درایام تاسوعا و عاشورای حسینی) سال 89(، طهارت نفس و سیری در زندگانی ائمه اطهار(ع) توسط دکتر محمد حسین صائینی در قالب CD نیز آماده ارائه است.