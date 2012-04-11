صدور 15 هزار گواهی مهارت و پروانه کسب قالیبافی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل نوری شامگاه سه شنبه در اولین جلسه کمیته فرش دستباف آذربایجان غربی از صدور 9 هزار و 634 گواهینامه مهارت فنی کار و دانش فرش دستباف و پنج هزار و 541 پروانه کسب صنفی و کارت شناسایی موقت قالیبافی طی سال گذشته برای حمایت و ارتقای سطح کیفیت فرش دستباف تولید شده در استان خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری 18 هزار و 400 نفر ساعت دوره آموزشی برای قالیبافان آذربایجان غربی طی این مدت، اظهار داشت: 173 میلیارد و 500 میلیون ریال برای برگزاری این دوره ها هزینه شده است.

رئیس گروه فرش دستباف سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از بهره مندی هشت هزار و 858 قالیباف از بیمه قالیبافی در سطح استان از ابتدای اجرای طرح تا کنون خبر داد و گفت: طی سال گذشته بیش از هفت هزار قالیباف جهت بهره مندی از مزایای بیمه قالیبافی به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند.

نوری به برگزاری دومین جشنواره فروش فرش دستباف با مشارکت 94 فروشگاه فرش اشاره و عنوان کرد: این جشنواره از22 اسفند ماه سال 90 به مدت یک ماه همزمان با سراسر کشور و با هدف یادآوری و معرفی فرش دستباف، ایجاد انگیزه و تحرک و رونق بازار داخلی، آگاهی به نسل جوان و فراهم کردن فضایی مطمئن برای تصمیم گیری و خرید برگزار شد.

وی درج شناسنامه و قیمت بر روی فرش و تابلو فرش ها، تضمین خسارات احتمالی و تعهد تعویض تا 72 ساعت و تخفیف پنج درصدی برای خریداران را از جمله ویژگی های این جشنواره دانست و یادآور شد: در مراسم اختتامیه جشنواره از 104 نفر از اعضا ستاد و کمیته های اجرایی و فروشندگان فرش دستباف با اهدا لوح تقدیر تجلیل شد.

نوری در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: امیدواریم در سالی که به نام " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده بتوان با برنامه ریزی هدفمند در راستای عمل به رهنمودهای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران قدم برداریم.