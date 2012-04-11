دادگاه حقوق بشر اروپا رای به استرداد "ابوحمزه" به آمریکا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کریستین ساینس مونیتور، به موجب رای دادگاه حقوق بشر اروپا، استرداد "ابوحمزه" ملقب به ابوحمزه المصری به آمریکا بدون اشکال است.

انگلیس در تلاش بود تا از سال 2008 ابوحمزه را به آمریکا مسترد کند و اکنون با این حکم دادگاه، وی را راحت تر از گذشته به آمریکا می فرستد. وی هم اکنون در زندانی در بریتانیا به سر می برد.

ابوحمزه به همراه چهار نفر دیگر متهم به راه اندازی یک گروه تروریستی در "اورگون" آمریکا و ربودن گردشگران خارجی در یمن هستند.

ابوحمزه در سال 1958 در اسکندریه مصر و با نام مصطفی کمال مصطفی به دنیا آمد و در سال 1979 با ویزای دانشجویی وارد انگلیس شد. وی در ابتدا از این کشور به عنوان بهشتی که در آن می توان هر کاری را انجام داد یاد می کرد. وی پس از ورود به انگلیس در دانشکده پلی تکنیک برینگتون مشغول به تحصیل شد.

وی در اوایل دهه 1990 و با گذرنامه و نام جعلی به بوسنی رفت . وی در انفجاری در افغانستان یک چشم و یک دست خود را از دست داده و هم اکنون از وسیله ای همانند یک چنگک در این دست خود استفاده می کند. و به همین علت برخی از روزنامه های انگلیسی وی را با عنوان "چنگک" خطاب می کنند.

وی در سال 1980 با یک مسیحی که به دین اسلام گرویده بود ازدواج کرد و توانست سه سال بعد از آن تابعیت انگلیس را بدست آورد. وی یک پسر به نام محمد مصطفی کمال دارد . ابوحمزه اما زمانی که فرزندش چهار سال داشت از مادرش جدا شد و این پسر نتوانست به مدت 12 سال مادر خود را ببیند.

محمد مصطفی (فرزند ابوحمزه) در سال 1999 در یمن، به همراه هشت انگلیسی و دو الجزایری زمانیکه فقط 17سال داشت به اتهام تلاش برای بمب گذاری محاکمه و به چهار سال زندان محکوم شد. ابوحمزه در آن زمان متهم به آموزش تروریست و اعزام آنها به یمن شد.

ابوحمزه صاحب فرزندان دیگری نیز هست و در سال 2009 سه پسر دیگر وی به اتهام سرقت اتومبیل در انگلیس به دو سال زندان محکوم شدند.

المصری در 26 آگوست 2004 در انگلیس و به اتهام تلاش برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت و آزاد شد و مجددا چند روز دیگر در 31 آگوست بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان است تا به آمریکا مسترد شود. ابوحمزه در تاریخ 19 اکتبر همان سال محاکمه و به 16 اقدام تروریستی متهم گشت.