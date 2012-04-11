رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت: وامهای دانشجویی از بازپرداخت مستنکفین تأمین می شود

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود اینکه در سال 90 بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت 5.6 درصد افزایش یافت اما به دلیل اینکه 15 درصد بودجه تخصیص نیافت، بودجه صندوق 10 درصد منفی شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت افزود: از همین رو بیشتر منابع مالی که برای وام ها و تسهیلات دانشجویان در نظر گرفته می شود از پرداخت های به موقع دانشجویانی که تسهیلات دریافت کرده اند و بازپرداخت های مستنکفین تامین خواهد شد.

جعفری یادآور شد: در سال 90 با توجه به اطلاع رسانی و ارسال پیامک به مستنکفین که در بازپرداخت وام ها و تسهیلات مالی تعلل می کردند، حجم زیادی از این افراد، وام های خود را بازپرداخت کردند.