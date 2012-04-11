تصاویری از فضای انتخاباتی فرانسه/ سارکوزی همچنان شانس دوم است

رقابت های انتخاباتی برای اولین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روز 22 آوریل (سوم اردیبهشت ماه) رسما روز دوشنبه آغاز شد و نامزدها می توانند پوسترهای خود را در بیلبوردها نصب کرده و مقابل شبکه های تلویزیونی حاضر شوند.

10 نامزدی که برای انتخابات ثبت نام کرده اند، می تواند پوسترهای خود را در اندازه ای مساوی در خیابانها نصب کنند اما این تصاویر نباید با زمینه سفید یا ترکیب رنگ آبی، سفید و قرمز که نماد پرچم فرانسه است، باشد.

دور دوم احتمالی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 6 مه (17 اردیبهشت ) برگزار می شود و "نیکلا سارکوزی" از حزب اتحاد برای جنبش مردمی، "اوا ژولی" از حزب سبز (طرفداران محیط زیست)، "مارین لوپن" از حزب راستگرای افراطی، "ژان لوک ملانشون" از حزب چپگرای افراطی، "فیلیپ پوتو" از حزب جدید ضد سرمایه داری، "ناتالی آرتو" از حزب کارگران، "ژاک شومیناد" از حزب هبستگی و پیشرفت، "فرانسوا بایرو" از حزب اتحاد برای دموکراسی، "فرانسوا اولاند" از حزب سوسیالیست و "نیکلا دوپنتنیون" از حزب جمهوریت از جمله نامزدهای انتخاباتی هستند.

جدیدترین نظرسنجی ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نشان می دهد "فرانسوا اولاند" نامزد سوسیالسیتها همچنان بخت اول پیروزی در این انتخابات به شمار می رود.

بر اساس نظرسنجی ها سارکوزی رئیس جمهوری کنونی که عملکردش طی ماههای اخیر با انتقادهای فراوانی روبرو شده، در مقام دوم قرار گرفته و "مارین لوپن" دختر "ژان ماری لوپن" رهبر حزب راست افراطی این کشور نیز جایگاه سوم را از آن خود کرده است.



